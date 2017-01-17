２００種以上が食べ放題　スイーツマラソン参加者募集

■３月５日、海の中道海浜公園

ランニングとスイーツグルメを同時に楽しめる「全国スイーツマラソンｉｎ福岡」が３月５日、福岡市東区の海の中道海浜公園で開かれる。参加者を募集している。

募集する部門は、次の要領で、１周２キロのコースを走る。

「６キロマラソン」（高校生以上、制限時間６０分）１人で、コースを３周する。▽「３０キロリレーマラソン」（小学生以上、同３時間半）２～１０人のチームで１５周をリレー方式で走る。▽「シャッフルマラソン」（２０歳以上、同）申込者の中から、大会主催者が５～１０人程度のチームを編成。１５周をリレーする。

コース途中には、給水所ならぬ「給スイーツ所」が設けられる。２００種類以上の一口サイズの色とりどりなスイーツが食べ放題となる。メイン会場では、スイーツ物産展も開かれる。

参加費は、高校生以上６５００円、中学生以下３千円。申し込みは、２月６日まで。大会ホームページから。それぞれ定員があり、定員に達すれば、応募を締め切る。大会事務局（平日午前１０時～午後６時）＝０３（６８４８）７２８４。



＝2017/01/17付 西日本新聞朝刊＝

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