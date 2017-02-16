全国選抜高校テニス　団体、個人戦に９６校出場

■３月２１日から福岡市 博多の森テニス競技場

全国の強豪が出場する「第３９回全国選抜高校テニス大会」が３月２１日、福岡市博多区の博多の森テニス競技場で開幕する。団体戦と個人戦に男女９６校が出場。２６日まで。

２３日の男女個人予選１、２回戦は、福岡県春日市の県営春日公園テニスコート。

開会式と組み合わせ抽選会を２０日午後４時、福岡市の天神中央公園で開催。同日午後２時からの開幕イベントでは、松岡修造さんのものまねで人気のこにわさん、熊本県出身の元プロテニス選手の宮崎優実さん、ミス・ユニバースジャパン福岡ファイナリストによるトークショーなどもある。

２５、２６日午前１０時から、博多の森テニス競技場で、小学生を対象にした「キッズテニス教室」も開催。参加無料。定員４０人で先着順。希望日、学校（チーム）名、住所、氏名、学年、人数（２人まで）、電話番号を記入、ファクス＝０９２（７３１）５２１０＝で申し込む。西日本新聞イベントサービス＝０９２（７１１）５５６７。



＝2017/02/16付 西日本新聞夕刊＝

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