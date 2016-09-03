４日の運転計画　ＪＲ九州

ＪＲ九州は台風１２号接近に伴う４日の運転計画（３日午後３時現在）を発表した。九州新幹線は通常通り運転。特急のかもめ、みどり・ハウステンボス、ソニック、有明、かいおう、きらめきも通常通り運転するが、気象状況などで大幅な遅延や運休が発生する可能性がある。

にちりん・ひゅうが・きりしまは、博多・小倉―大分は通常通り運転するが、大分―南宮崎・宮崎空港は、上りはにちりん１４号（宮崎空港午後０時１５分発）、下りはにちりん１３号（大分午後１時４分発）から運休。宮崎―鹿児島中央は、上りはきりしま１０号（鹿児島中央午前１１時５０分発）、下りはきりしま１１号（宮崎午後０時２５分発）から運休する。

快速・普通列車は鹿児島線の川内―鹿児島で始発から本数を減らして運転し、上りは鹿児島中央午後０時２９分発、下りは川内午後０時３２分発から運転見合わせの予定。日豊線の延岡―南宮崎、南宮崎―鹿児島中央は始発から本数を減らして運転し、佐伯―延岡とともに正午から運転見合わせの予定。宮崎空港線田吉―宮崎空港も始発から本数を減らして運転し、正午から運転見合わせの予定。

日南線、指宿枕崎線、吉都線、肥薩線の人吉―隼人は始発から運転見合わせの予定。肥薩線の八代―人吉は、上りは人吉午後０時１９分発、下りは八代午後０時５０分発から運転見合わせの予定。

＝2016/09/03 西日本新聞＝