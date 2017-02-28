宮崎市で震度３の地震 午前８時５０分
２８日午前８時５０分ごろ、宮崎市で震度３を記録する地震があった。この地震による津波の心配はない。
気象庁によると、震源地は宮崎県南部平野部（北緯３１．９度、東経１３１．２度）で、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は３．７と推定される。
各地の震度は次の通り。（自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報）
◆震度３ 宮崎市田野町体育館＊
◆震度２ 宮崎市高岡町内山＊ 宮崎市田野支所＊ 国富町本庄＊ 綾町南俣健康センター＊ 綾町役場＊ 都城市高崎町大牟田＊ 小林市真方 小林市中原＊ 小林市野尻町東麓＊
◆震度１ 西都市上の宮＊ 西都市聖陵町＊ 椎葉村総合運動公園＊ 宮崎美郷町田代＊ 宮崎市霧島 宮崎市松橋＊ 宮崎市橘通東＊ 宮崎市清武町船引＊ 日南市吾田東＊ 日南市北郷町郷之原＊ 都城市菖蒲原 都城市姫城町＊ 都城市山之口町花木＊ 都城市高城町穂満坊＊ 都城市山田町山田＊ 三股町五本松＊ 高原町西麓＊
＝2017/02/28 西日本新聞＝
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