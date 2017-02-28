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宮崎市で震度３の地震　午前８時５０分

　２８日午前８時５０分ごろ、宮崎市で震度３を記録する地震があった。この地震による津波の心配はない。

　気象庁によると、震源地は宮崎県南部平野部（北緯３１．９度、東経１３１．２度）で、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は３．７と推定される。

　各地の震度は次の通り。（自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報）

◆震度３　宮崎市田野町体育館＊

◆震度２　宮崎市高岡町内山＊　宮崎市田野支所＊　国富町本庄＊　綾町南俣健康センター＊　綾町役場＊　都城市高崎町大牟田＊　小林市真方　小林市中原＊　小林市野尻町東麓＊　

◆震度１　西都市上の宮＊　西都市聖陵町＊　椎葉村総合運動公園＊　宮崎美郷町田代＊　宮崎市霧島　宮崎市松橋＊　宮崎市橘通東＊　宮崎市清武町船引＊　日南市吾田東＊　日南市北郷町郷之原＊　都城市菖蒲原　都城市姫城町＊　都城市山之口町花木＊　都城市高城町穂満坊＊　都城市山田町山田＊　三股町五本松＊　高原町西麓＊

＝2017/02/28 西日本新聞＝

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