深夜、長崎県雲仙市、熊本県八代市などで震度２の地震
２８日午前０時４２分ごろ、長崎県雲仙市、熊本県八代市などで震度２を記録する地震があった。
気象庁によると、震源地は熊本県熊本地方（北緯３２．５度、東経１３０．６度）で、地震の規模（マグニチュード）は３．６と推定される。
各地の震度は次の通り。（自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報）
【長崎県】
◆震度２ 雲仙市小浜町雲仙
◆震度１ 雲仙市雲仙出張所＊ 南島原市深江町＊
【熊本県】
◆震度２ 八代市平山新町 宇城市小川町＊ 上天草市大矢野町
◆震度１ 熊本高森町高森＊ 八代市松江城町＊ 八代市千丁町＊ 八代市鏡町＊ 八代市東陽町＊ 八代市坂本町＊ 菊池市旭志＊ 宇土市新小路町 西原村小森＊ 甲佐町豊内＊ 熊本美里町永富＊ 熊本美里町馬場＊ 宇城市松橋町 宇城市三角町＊ 宇城市不知火町＊ 宇城市豊野町＊ 山都町下馬尾＊
氷川町島地＊ 氷川町宮原＊ 熊本西区春日 五木村甲＊ 球磨村渡＊ 芦北町芦北 芦北町田浦町＊ 上天草市龍ヶ岳町＊ 上天草市姫戸町＊ 上天草市松島町＊ 天草市倉岳町＊
【鹿児島県】
◆震度１ 長島町獅子島＊
＝2017/02/28 西日本新聞＝
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