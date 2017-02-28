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深夜、長崎県雲仙市、熊本県八代市などで震度２の地震

　２８日午前０時４２分ごろ、長崎県雲仙市、熊本県八代市などで震度２を記録する地震があった。

　気象庁によると、震源地は熊本県熊本地方（北緯３２．５度、東経１３０．６度）で、地震の規模（マグニチュード）は３．６と推定される。

　各地の震度は次の通り。（自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報）

【長崎県】
◆震度２　雲仙市小浜町雲仙

◆震度１　雲仙市雲仙出張所＊　南島原市深江町＊

【熊本県】
◆震度２　八代市平山新町　宇城市小川町＊　上天草市大矢野町

◆震度１　熊本高森町高森＊　八代市松江城町＊　八代市千丁町＊　八代市鏡町＊　八代市東陽町＊　八代市坂本町＊　菊池市旭志＊　宇土市新小路町　西原村小森＊　甲佐町豊内＊　熊本美里町永富＊　熊本美里町馬場＊　宇城市松橋町　宇城市三角町＊　宇城市不知火町＊　宇城市豊野町＊　山都町下馬尾＊
　氷川町島地＊　氷川町宮原＊　熊本西区春日　五木村甲＊　球磨村渡＊　芦北町芦北　芦北町田浦町＊　上天草市龍ヶ岳町＊　上天草市姫戸町＊　上天草市松島町＊　天草市倉岳町＊

【鹿児島県】
◆震度１　長島町獅子島＊

＝2017/02/28 西日本新聞＝

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