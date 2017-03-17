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鹿児島県内各地で震度２の地震

　１７日午後３時５７分ごろ、鹿児島市など鹿児島県内各地で震度２を記録する地震があった。気象庁によると、震源地は種子島近海（北緯３０．４度、東経１３０．６度）で、地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。

　各地の震度は次の通り。（自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報）

◆震度２◆
鹿児島市喜入町＊　枕崎市高見町　指宿市開聞十町＊　日置市吹上町中原＊　南さつま市大浦町＊　南さつま市金峰町尾下＊　南九州市頴娃町牧之内＊　南九州市川辺町平山＊　南九州市知覧町郡＊　鹿屋市新栄町　大崎町仮宿＊　錦江町田代麓　錦江町田代支所＊　南大隅町佐多伊座敷＊　南大隅町根占＊　肝付町新富＊　鹿児島十島村中之島徳之尾　鹿児島十島村口之島出張所＊　鹿児島十島村諏訪之瀬島＊　三島村竹島＊　中種子町野間＊　南種子町中之下　南種子町西之＊　南種子町中之上＊　屋久島町小瀬田　屋久島町平内　屋久島町尾之間＊　屋久島町宮之浦＊　屋久島町口永良部島公民館＊

◆震度１◆
鹿児島市東郡元　鹿児島市下福元　鹿児島市上谷口＊　枕崎市若葉町＊　指宿市山川新生町　薩摩川内市中郷　薩摩川内市神田町＊　いちき串木野市緑町＊　南さつま市加世田川畑＊　霧島市福山町牧之原＊　姶良市蒲生町上久徳＊　鹿屋市札元＊　鹿屋市輝北町上百引＊　鹿屋市吾平町麓＊　鹿屋市串良町岡崎＊　錦江町城元＊　曽於市大隅町中之内＊　肝付町北方＊　志布志市志布志町志布志　鹿児島十島村悪石島＊　薩摩川内市上甑町＊　西之表市住吉　西之表市西之表　西之表市役所＊　三島村硫黄島＊　屋久島町口永良部島池田　奄美市名瀬港町　都城市菖蒲原　都城市姫城町＊

＝2017/03/17 西日本新聞＝

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