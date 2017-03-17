鹿児島県内各地で震度２の地震

１７日午後３時５７分ごろ、鹿児島市など鹿児島県内各地で震度２を記録する地震があった。気象庁によると、震源地は種子島近海（北緯３０．４度、東経１３０．６度）で、地震の規模（マグニチュード）は４．８と推定される。

各地の震度は次の通り。（自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報）

◆震度２◆

鹿児島市喜入町＊ 枕崎市高見町 指宿市開聞十町＊ 日置市吹上町中原＊ 南さつま市大浦町＊ 南さつま市金峰町尾下＊ 南九州市頴娃町牧之内＊ 南九州市川辺町平山＊ 南九州市知覧町郡＊ 鹿屋市新栄町 大崎町仮宿＊ 錦江町田代麓 錦江町田代支所＊ 南大隅町佐多伊座敷＊ 南大隅町根占＊ 肝付町新富＊ 鹿児島十島村中之島徳之尾 鹿児島十島村口之島出張所＊ 鹿児島十島村諏訪之瀬島＊ 三島村竹島＊ 中種子町野間＊ 南種子町中之下 南種子町西之＊ 南種子町中之上＊ 屋久島町小瀬田 屋久島町平内 屋久島町尾之間＊ 屋久島町宮之浦＊ 屋久島町口永良部島公民館＊

◆震度１◆

鹿児島市東郡元 鹿児島市下福元 鹿児島市上谷口＊ 枕崎市若葉町＊ 指宿市山川新生町 薩摩川内市中郷 薩摩川内市神田町＊ いちき串木野市緑町＊ 南さつま市加世田川畑＊ 霧島市福山町牧之原＊ 姶良市蒲生町上久徳＊ 鹿屋市札元＊ 鹿屋市輝北町上百引＊ 鹿屋市吾平町麓＊ 鹿屋市串良町岡崎＊ 錦江町城元＊ 曽於市大隅町中之内＊ 肝付町北方＊ 志布志市志布志町志布志 鹿児島十島村悪石島＊ 薩摩川内市上甑町＊ 西之表市住吉 西之表市西之表 西之表市役所＊ 三島村硫黄島＊ 屋久島町口永良部島池田 奄美市名瀬港町 都城市菖蒲原 都城市姫城町＊

＝2017/03/17 西日本新聞＝

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