１２３人　盤上で熱戦　天領日田天元戦　１３日に決勝大会

囲碁の愛好家が腕を競う「天領日田天元戦」（日本棋院日田支部主催、西日本新聞社共催、日田市後援）が６日、大分県日田市中ノ島町の市老人福祉センターであり、６～８８歳の１２３人が盤上で熱戦を繰り広げた。

１９９０年にプロ棋士の天元戦が同市で開催されたことを記念して始まり、２７回目。開始に先立ち同支部の石井郁雄支部長が「碁を打つには最高の季節になりました。悔いのない１日となるようご健闘をお祈りします」とあいさつした。

参加者は「天領日田天元位」を争うタイトル戦と段級ごとに戦うクラス戦に分かれて対戦。福岡県苅田町から訪れた参加者最年少の毛屋僚太君（６）は「陣地をつくって石を取るのが楽しい。いっぱい勝ちたいから頑張る」と話した。

タイトル戦の上位８人は１３日に同市上城内町の桂林公民館である決勝大会へ出場する。決勝進出者とクラス戦の優勝者は次の通り。 （敬称略）

【タイトル戦ベスト８】山下定男（福岡県久留米市）森修（同直方市）藤村勇斗（佐賀県鳥栖市）安元誠一（福岡県久留米市）利川政市（同嘉麻市）北村冨一（中津市）藤野俊也（福岡市）藤崎幸次郎（熊本県阿蘇市）

【クラス戦優勝者】重藤義之（福岡市）丸尾欽也（大分市）薬師寺勝典（同）江藤義明（福岡県うきは市）藤本俊正（中津市）中村雅春（福岡県大木町）中尾哲治（同上毛町）三箇尻守（日田市）江崎一方（福岡県久留米市）水野上和宏（福岡市）山本博司（玖珠町）毛屋侑那（福岡県苅田町）

【協賛】若宮病院、石井産婦人科、石井歯科医院、花月園、河津建設、秋子想、日田ガス、第２火曜会、河津武俊氏、大山しゃくなげ園、カワハラ企画、リバーサイドホテル山水館、森食品、横尾燃料、日田檸檬館、ホテルソシア、井上酒造、フンドーキン醤油、サッポロビール九州日田工場、市観光課、日豊ツーリスト日田たび企画、いいちこ日田蒸留所（順不同）



＝2016/11/08付 西日本新聞朝刊＝