「もめ合う関係が真の連帯」　小林聖太郎監督「破門 ふたりのヤクビョーガミ」

大阪の貧乏な建設コンサルタントの男と彼を何かとトラブルに巻き込む旧知のヤクザが映画出資詐欺に遭い、資金回収に右往左往する黒川博行氏の直木賞受賞作「破門」。これを映画化した「破門 ふたりのヤクビョーガミ」が公開される。小林聖太郎監督は「別にヤクザ映画を撮りたいと思っていたわけではない。もめ合う関係が真の連帯で、面白いのじゃないかと思った」と語る。

マンハッタンズの歌詞に思い託し

今作が監督4作目。「いがみ合っている人がチームを組んで何かをやるという意味では、監督をした『マエストロ』に似ている」と言う。2年前にWOWOWで放送された黒川氏原作の連続ドラマ「煙霞(えんか)」と同時期に「破門」監督の話があり、「これも縁かな」と思った。

長編の小説を2時間の映画として成立させるためには当然原作に手を入れる。原作では最初にヤクザから出資の話が入るが、映画ではコンサルタントの二宮(横山裕=関ジャニ∞)が発端となる。「二宮がこの話に加わる動機が自分が原因であるということにしたかった。そうでないと、ただ金だけの話になる」と解説する。

二宮と腐れ縁のヤクザ桑原を演じるのは佐々木蔵之介だ。「ヤクザを誰にやってもらいますか、と街頭アンケートをしてもそんなに名前が出てくる方じゃないと思う。だからこそ面白いんじゃないかと」。見た目は非常にスマートな桑原。佐々木と服や声の出し方などを話し合いながら人物を作り上げていった。

ややもするとそのスマートさ故にヤクザの桑原を「正義」と見てしまいかねないところもある。小林監督は「主軸は二宮。観客が二宮を入り口としてこの話を見てくれるようにしている。『桑原かっこええな』とはならないとは思う」とは言うものの、「受け手はさまざまだから」とも語る。

「暴力団はほろんでほしいと思っています」と言う。一方で「いやだと思っている相手がいてこそ世界があるのじゃないかという思いもある」とも。その思いを劇中で桑原が歌うマンハッタンズの「There's no me without you」に託した。「夜がないと星は見えない、悪がないと善は存在しない」という内容の歌詞だ。

頼りなげな二宮を演じる横山だが、実際は「ちゃんとしていてすごく頭の回転が速いのでやりやすかった」そうだ。他に出演者は北川景子や国村隼、橋爪功、キムラ緑子ら。演技指導よりも中国当局がヤクザの資金洗浄に絡む話に難色を示し、その他の制限も多くて断念したマカオのカジノ風景の再現に苦心した。

「ぐじゃぐじゃしているけど金勘定と機転が利く、文楽から続く上方男の典型を二宮に見てもらうもよし、ハードボイルドとして見てもらうもよし。いろんな面がある映画なので、いろんな意見を持ってもらえるということが楽しみです」。業界に入って20年。チラリと自信を見せた。

=2017/01/25付 西日本新聞夕刊(娯楽面)=

