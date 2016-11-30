久留米市は、来年４月から市立図書館の経費削減や自主財源確保に向けた広告事業を始める。中央図書館で有料広告入り玄関マットの設置を始めるほか、市内全６館で、雑誌のカバーに広告を掲載する「雑誌スポンサー制度」を導入する。

玄関マットの有料広告は、市役所本庁舎に続く取り組み。中央図書館の入り口２カ所にあるマット４枚（計１１・４５平方メートル）について、マットの設置事業者を通じて広告主を募集する。料金は１平方メートル当たり月額９００円以上で、４枚で年１２万円を超える収入を見込んでいる。マットの下部３分の１を広告スペースとする。中央図書館の利用者は１日１１００～１２００人程度。

雑誌スポンサー制度は、６館に置いている週刊誌や月刊誌などの購入代金を民間事業者が負担する代わりに、最新号のカバーに広告を掲載できる仕組み。本年度の市立図書館の雑誌購入予算は５３５万円。雑誌購入費を抑え、新たな書籍や資料の充実につなげる狙い。小郡市や筑後市など県内１０市が導入している。

市は、図書館以外でもさまざまな広告事業に取り組んでいる。市財産管理課によると、本年度の主な広告収入（見込みを含む）は、市ホームページのバナー広告２３３万円▽本庁舎の市民課にある広告付きモニター１７１万円▽本庁舎の玄関マットの広告５４万円－など。市内全戸に配布される広報紙「広報くるめ」は今年の６月１日号から広告掲載が始まり、５６８万円の収入を見込んでいる。

＝2016/11/30付 西日本新聞朝刊＝

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