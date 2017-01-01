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熊本県内観光の主な概要　おいしく、楽しく、復興元年（６） [熊本県]

熊本県内観光の主な概要
熊本県内観光の主な概要
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　熊本県 各自治体の基礎データ（熊本地震前）

　※表の見方
（１）観光客総数（１５年）
（２）宿泊客数（同）
（３）主な観光地や祭りなど

　■熊本県全域
（１）５９７２万人
（２）７２０万人
・２０１５年外国人宿泊客数６４万人
（韓国２７万人、台湾１５万人、中国７万人）
・同観光消費額３０１７億円

　■熊本市
（１）５６０万人
（２）２６３万人
（３）熊本城、水前寺成趣園、藤崎八旛宮例大祭

　■荒尾・玉名地域
（１）６５７万人
（２）３９万人
（３）万田坑、金魚の館、玉名大俵まつり

　■菊池地域
（１）７１９万人
（２）５６万人
（３）菊池渓谷、鼻ぐり井手、菊人形・菊まつり

　■山鹿市
（１）４０４万人
（２）２８万人
（３）八千代座、さくら湯、山鹿灯籠まつり

　■阿蘇地域
（１）１５８５万人
（２）１９６万人
（３）阿蘇山、白川水源、火振り神事

　■上益城地域
（１）２３４万人
（２）８万人
（３）通潤橋、清和文楽館、矢部の八朔祭

　■八代地域
（１）３５２万人
（２）２７万人
（３）五家荘、八代城跡、八代妙見祭

　■水俣・芦北地域
（１）２７２万人
（２）１４万人
（３）湯の児スペイン村、うたせ船、恋龍祭

　■人吉・球磨地域
（１）３１７万人
（２）２４万人
（３）人吉城跡、球泉洞、青井阿蘇神社「おくんち祭」

　■宇土・宇城地域
（１）４０９万人
（２）８万人
（３）三角西港、御輿来海岸、不知火“海の火まつり”

　■天草地域
（１）４５９万人
（２）５３万人
（３）崎津集落、イルカウオッチング、牛深ハイヤ祭り

　第１回：風評、勇気 若者グループ

＝2017/01/01付 西日本新聞朝刊（熊本）＝

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