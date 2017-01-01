熊本県 各自治体の基礎データ（熊本地震前）

※表の見方

（１）観光客総数（１５年）

（２）宿泊客数（同）

（３）主な観光地や祭りなど

■熊本県全域

（１）５９７２万人

（２）７２０万人

・２０１５年外国人宿泊客数６４万人

（韓国２７万人、台湾１５万人、中国７万人）

・同観光消費額３０１７億円

■熊本市

（１）５６０万人

（２）２６３万人

（３）熊本城、水前寺成趣園、藤崎八旛宮例大祭

■荒尾・玉名地域

（１）６５７万人

（２）３９万人

（３）万田坑、金魚の館、玉名大俵まつり

■菊池地域

（１）７１９万人

（２）５６万人

（３）菊池渓谷、鼻ぐり井手、菊人形・菊まつり

■山鹿市

（１）４０４万人

（２）２８万人

（３）八千代座、さくら湯、山鹿灯籠まつり

■阿蘇地域

（１）１５８５万人

（２）１９６万人

（３）阿蘇山、白川水源、火振り神事

■上益城地域

（１）２３４万人

（２）８万人

（３）通潤橋、清和文楽館、矢部の八朔祭

■八代地域

（１）３５２万人

（２）２７万人

（３）五家荘、八代城跡、八代妙見祭

■水俣・芦北地域

（１）２７２万人

（２）１４万人

（３）湯の児スペイン村、うたせ船、恋龍祭

■人吉・球磨地域

（１）３１７万人

（２）２４万人

（３）人吉城跡、球泉洞、青井阿蘇神社「おくんち祭」

■宇土・宇城地域

（１）４０９万人

（２）８万人

（３）三角西港、御輿来海岸、不知火“海の火まつり”

■天草地域

（１）４５９万人

（２）５３万人

（３）崎津集落、イルカウオッチング、牛深ハイヤ祭り

第１回：風評、勇気 若者グループ

＝2017/01/01付 西日本新聞朝刊（熊本）＝

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