第１４回ひとよし春風マラソン（実行委員会主催、西日本新聞社など後援）が１９日、人吉市中心部であり、約５４００人が早春の球磨川河畔を駆け抜けた。

ハーフマラソンと２キロ、１０キロに加え、今年は１０分の１マラソンコース（４・２キロ）を新設。選手たちは、球磨川に架かる大橋や温泉街、国宝・青井阿蘇神社前などを力走した。ゴール後は、郷土料理「つぼん汁」や赤飯が振る舞われた。

２キロの部に参加した人吉市鶴田町の会社員多武（たぶ）裕二さん（３８）と長男の椿稀（つばき）君（９）は「沿道から温かい声援をもらって気持ちよく走れた」と笑顔だった。

年代別の各部門１位は次の通り。

【２キロ】ファミリーの部＝入江拓実（水上村）７分４６秒▽小学男子４～６年＝吉田賢亮（福岡県）６分４８秒▽小学女子４～６年＝松野藍霞（宇土市）７分１４秒

【１０分の１マラソン（４・２キロ）】中学男子＝楢崎隼人（合志市）１３分２６秒▽一般男子１８～３９歳＝愛甲竜士（人吉市）１３分４３秒▽同４０～５９歳＝本村幸男（鹿児島県）１４分５６秒▽同６０歳以上＝磯崎司（宮崎県）１５分１９秒▽中学女子＝栗原泉（湯前町）１５分１３秒▽高校女子＝清水遥加（鹿児島県）１４分２９秒▽一般女子１８～３９歳＝小田育美（山口県）１５分１６秒▽同４０～４９歳＝久保田裕美（兵庫県）１９分３７秒▽同５０歳以上＝本村鯉恵（鹿児島県）１７分２８秒

【１０キロ】高校男子＝山下龍一郎（熊本市）３２分０５秒▽一般男子１８～３９歳＝早田哲也（同）３２分０９秒▽同４０～５９歳＝楠吉博（同）３６分２７秒▽同６０歳以上＝片岡良一（山江村）３７分３０秒▽一般女子１８～３９歳＝宇田津碧葉（水俣市）３８分２９秒▽同４０～４９歳＝森泉（あさぎり町）３８分１７秒▽同５０歳以上＝富奥裕子（鹿児島県）４３分１０秒

【ハーフマラソン】一般男子１８～３９歳＝松木祐二（鹿児島県）１時間９分４７秒▽同４０～４９歳＝上野純一（熊本市）１時間１７分２３秒▽同５０～５９歳＝倉地修（愛知県）１時間２０分０８秒▽同６０歳以上＝上原晃弘（多良木町）１時間２１分０３秒▽一般女子１８～３９歳＝嵜川美咲（鹿児島県）１時間２６分５５秒▽同４０～４９歳＝坂口一美（同）１時間１９分５０秒▽同５０歳以上＝一村多美代（相良村）１時間２６分４７秒

＝2017/02/23付 西日本新聞朝刊＝

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