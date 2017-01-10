「伊万里ハーフマラソン２０１７」（伊万里市など主催、西日本新聞社後援）が９日、伊万里市で開かれ、小雨の中、約３５００人がまちを駆け抜けた。

ハーフマラソン（約２１キロ）と１０キロ、３キロの計１６部門で競った。伊万里湾を臨む伊万里大橋など変化に富んだコースが人気で、高校生約２８０人のほか各企業が運営ボランティアに参加。多くの市民が沿道から声援を送った。

各部門の１位は次の通り。 （敬称略）

【ハーフマラソン男子】１８～３９歳＝出雲一真（多久市）▽４０代＝光武康隆（鹿島市）▽５０代＝北里信雄（福岡県）▽６０歳以上＝深堀清一（同）【同女子】１８～３９歳＝吉冨博子（佐賀市）▽４０代＝酒見のりこ（神埼市）▽５０代＝北村文恵（福岡県）▽６０歳以上＝武内章子（同）【１０キロ】一般男子＝堤渉（小城市）▽一般女子＝酒井優実（長崎県）▽高校男子＝高瀬智（福岡県）【３キロ】男子４０歳以上＝下村嘉憲（鹿島市）▽一般女子＝山口有里沙（小城市）▽高校女子＝松本陽向子（伊万里市）▽中学男子＝澁田隆之助（同）▽中学女子＝山口桜（同）

＝2017/01/10付 西日本新聞朝刊＝

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