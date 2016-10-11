八幡工（男子）敬愛（女子）団体制す　福岡県高校新人柔道大会北部ブロック予選

県高校新人柔道大会北部ブロック予選が１、２日、北九州市若松区の若松武道場であった。

男女延べ約２００人が出場し男女別に団体戦と個人戦が行われた。団体戦男子は１チーム５人、同女子は３人で実施。個人戦は各階級に分かれて行われ、ともにトーナメント戦で順位を競った。

成績は次の通り。

【団体】〈男子〉（１）八幡工（２）若松（３）豊国学園〈女子〉（１）敬愛（２）北筑（３）東筑紫学園

【個人】〈男子〉６０キロ（１）友田雄太（若松）（２）吉岡智海（八幡工）（３）毛谷村朱里（九州国際大付）▽６６キロ（１）広田翔琉（八幡工）（２）恒松賢昇（戸畑工）（３）永田龍太郎（八幡工）▽７３キロ（１）中筋美敦（八幡工）（２）須山大幹（豊国学園）（３）石井裕也（若松）▽８１キロ（１）加藤駿平（九州国際大付）（２）荒木隆太郎（若松）（３）浜仲勇希（九州国際大付）▽９０キロ（１）井筒大介（八幡工）（２）後藤喜道（九州国際大付）（３）大野叶夢（八幡工）▽１００キロ（１）梅本涼（東筑）（２）今浪徳明（小倉）（３）前田静輝（豊国学園）▽１００キロ超（１）満園優真（若松）（２）広底毅一郎（東筑）（３）浜本汰政（豊国学園）

〈女子〉４８キロ（１）藤本彩月（敬愛）（２）石川ももな（若松）（３）幡手綾（東筑紫学園）▽５２キロ（１）山田美空（北筑）（２）網内沙耶香（若松）（３）吉元望愛（敬愛）▽５７キロ（１）西尾果連（敬愛）（２）原口いずみ（東筑紫学園）（３）原口夏海（戸畑工）▽６３キロ（１）都留麻瑞（敬愛）（２）坂本亜美（北筑）（３）中溝侑見（敬愛）▽７０キロ（１）多田純菜（敬愛）▽７８キロ（１）安藤志津佳（敬愛）（２）西村美穂（同）（３）梶原菜望妃（東筑紫学園）▽７８キロ超（１）中原爽（敬愛）



＝2016/10/10付 西日本新聞朝刊＝