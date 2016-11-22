筑後少年柔道大会　柔心館（中学）団体優勝　小学Ａは大刀洗豪武館Ａ、Ｂは安武道場

第１４回筑後少年柔道大会が１３日、久留米市三潴町の市三潴農業者トレーニングセンターであった。筑後地区の園児から中学生の４３３人が参加。団体戦の中学生の部は柔心館が優勝した。

成績は次の通り。

★団体〈小学〉Ａ（１）大刀洗豪武館Ａ（２）本吉塾（３）三潴スポーツ少年団、高武館▽Ｂ（１）安武道場（２）尚武館（３）荒木柔道クラブ、筑前町スポーツ少年団〈中学〉（１）柔心館（２）三潴スポーツ少年団（３）本吉塾

★個人【男子】〈小学〉１年（１）山本汐音（うきは市体協）（２）河津颯翔（筑前町スポーツ少年団）（３）平山玲凰（同）、熊井一輝（広川町少年柔道教室）▽２年（１）村田智康（筑前町スポーツ少年団）（２）野中詣斗（同）（３）岡田悠真（三潴スポーツ少年団）、田中純平（同）▽３年（１）山口勇（筑前町スポーツ少年団）（２）河津維颯（同）（３）田代悠真（研心会）、中尾瑠玖（高武館）▽４年（１）木下陽太（三潴スポーツ少年団）（２）出口敬将（柔心館）（３）山下有勇真（同）、松岡尚二朗（修心館）▽５年（１）堤健心（修道館柔道教室）（２）中山椋太（北野道場）（３）似吹遥斗（高武館）、敷田暖人（三潴スポーツ少年団）▽６年（１）井手凱王（高武館）（２）本村鷹飛（荒木柔道ク）（３）橋本卓尭（塚本道場）、金政雄大（筑前町スポーツ少年団）〈中学〉１年（１）大塚勝翔（安武道場）（２）深谷宗大（久留米柔道塾）（３）平島廉也（高武館）、古賀将太郎（安武道場）▽２年（１）池側駿介（城島町柔道ク）（２）鬼塚大地（修道館柔道教室）（３）森健士朗（高武館）、井上雄太（柔心館道場）▽３年（１）江藤友紀（修道館柔道教室）（２）川口桜次郎（城島町柔道ク）

【女子】〈小学〉１年（１）大沢桜々（筑前町スポーツ少年団）（２）蓮尾咲絢（尚武館）（３）家永依咲（安武道場）、関琴乃（玉城道場）▽２年（１）中松天海（大刀洗豪武館）（２）高信るみ（安武道場）（３）井上夢徠（うきは市体協）、神崎亜和（筑前町スポーツ少年団）▽３年（１）家入朱莉（尚武館）（２）井上雅（筑前町スポーツ少年団）（３）栗原若菜（広川町少年柔道教室）、藤菜々美（安武道場）▽４年（１）篠崎天花（大刀洗豪武館）（２）渡辺咲弥（筑前町スポーツ少年団）（３）雪野杏美（本吉塾）、児玉明日香（城島町柔道ク）▽５年（１）小嶺真央（本吉塾）（２）伊藤千秋（同）（３）関春奈（玉城道場）、平戸友梨（大刀洗豪武館）▽６年（１）松川真緒（玉城道場）（２）添島七海（筑前町スポーツ少年団）（３）宮原那生（安武道場）、田中華鈴（同）〈中学〉１年（１）田中日南乃（高武館）（２）中村晴奈（久留米柔道塾）（３）高山葵生（修道館柔道教室）、野口華凛（三潴スポーツ少年団）▽２年（１）梅野深冬（柔心館）（２）中村友羽子（高武館）

【混合】〈幼児〉年中年少（１）藤虎珀（安武道場）（２）篠崎主極（大刀洗豪武館）（３）近藤元斗（久留米柔道塾）、蓮尾祐人（尚武館）▽年長（１）井上鈴太（うきは市体協）（２）泉悠太（塚本道場）（３）原田琉我（大刀洗豪武館）、古賀大敏（うきは市体協）



＝2016/11/21付 西日本新聞朝刊＝

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