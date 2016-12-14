月隈武徳館が団体優勝　沖隆邦杯少年柔道大会

第１回沖隆邦杯少年柔道大会が１１月２７日、福岡市博多区の沖学園高校の柔道場で行われた。県内の幼稚園児から小学６年生までの男女５６５人が参加。試合は個人のトーナメント方式で実施。ベスト８以上の選手のポイントを元に団体の順位を決めた。

成績は次の通り。

【団体】（１）月隈武徳館道場（２）波多江柔道スポーツ少年団（３）宇美町少年柔道教室、天真館道場

【個人】〈男子〉幼児（１）池虎士郎（波多江柔道スポ少）（２）白川蒼（善柔館）（３）田中凛太朗（雷山柔道）、藤田礼翔（月隈武徳館）

▽小学１年（１）松延勇人（長尾柔道ク）（２）吉松遼也（大宰府少年武道会）（３）上原創太郎（東福岡柔道教室）、田村昌揮（宇美町少年柔道教室）▽２年（１）山本崇雅（月隈武徳館）（２）田中陽介（波多江柔道スポ少）（３）佐藤泰貴（宇美町少年柔道教室）、熊本良太郎（桜野柔道スポ少）▽３年（１）山崎丈瑠（天真館）（２）梅津律輝（同）（３）鮫島聖琉（宇美町少年柔道教室）、玉城琉久斗（天真館）

▽４年（１）芦苅輝真（宇美町少年柔道教室）（２）福沢元気（月隈武徳館）（３）庄野崎弘貴（善柔館）、末松孝成（須恵柔道ク）▽５年（１）白垣優臣（宇美町少年柔道教室）（２）山崎悠翔（志摩柔道スポ少）（３）佐藤凌平（東福岡柔道教室）、嘉村俊哉（波多江柔道スポ少）▽６年（１）末次晴倫（一貴山柔道スポ少）（２）中村雄斗（雷山柔道）（３）吉富迅人（三田川柔道協会）、山城航雅（大宰府少年武道会）

〈女子〉幼児（１）境井莉愛（西福岡柔道ク）（２）高倉一乃（東福岡柔道教室）（３）北脇彩咲（波多江柔道スポ少）、森山梨愛（志摩柔道スポ少）

▽小学１年（１）山崎結乃（古賀柔道ク）（２）宮宇地菜未（月隈武徳館）（３）白垣七菜（宇美町少年柔道教室）、深町七海（月隈武徳館）▽２年（１）北脇遥（波多江柔道スポ少）（２）江口優菜（三田川柔道協会）（３）森柚稀（東福岡柔道教室）、田中美宇（月隈武徳館）▽３年（１）秋山水乃里（波多江柔道スポ少）（２）川分亜美（篠栗体育協会柔道部）（３）古藤心音（一貴山柔道スポ少）、丸田真央（桜野柔道スポ少）

▽４年（１）大屋香夏（千代柔道育成会）（２）桂誉予（善柔館）（３）持田来花（雷山柔道）、江上愛（志摩柔道スポ少）▽５年（１）小田羽純（天真館）（２）小西苺花（西福岡柔道ク）（３）北野愛純（大宰府少年武道会）、古賀水彩（基山少年柔道ク）▽６年（１）井手綾美（善柔館）（２）寺崎来歩（雷山柔道）（３）平田はな（白木原少年柔道ク）、姥琳子（篠栗体育協会柔道部）



＝2016/12/13付 西日本新聞朝刊＝

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