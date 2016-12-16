児童２６０人熱い戦い　日田市少年柔道

第３９回日田市少年柔道大会（西日本新聞社など後援）が１１日、市総合体育館の柔道場であり、県内外２０の柔道教室などから小学生約２６０人が出場して熱い戦いを繰り広げた。

市柔道連盟が毎年主催。予選リーグと決勝トーナメントからなる団体戦と、学年や性別、階級ごとに闘う個人戦があった。一本背負いや大外刈りなどの技が次々に繰り出され、会場は声援や熱気に包まれた。

成績は次の通り。

（敬称略）

【団体戦】（１）東福岡柔道教室（２）安心院柔道クラブ（３）小城 秀島道場、修道館柔道教室

【個人戦男子】１・２年無差別（１）阿部桜大（安心院）（２）相垣幸汰（日田）（３）野中詣斗（筑前町）、村田智康（同）▽３年軽量（１）崎野秦（森）（２）中野徠夫（別府）（３）松瀬國暉（小城）、森永倫平（芦刈）▽同重量（１）坪井馨（安心院）（２）大西永晃（小倉東）（３）江田聖空（日田）、山口勇（筑前町）▽４年軽量（１）古賀学（芦刈）（２）佐藤一平（東福岡）（３）松田陸人（秀鋭館）、宮崎修英（うきは）▽同重量（１）野元琉矢（小倉東）（２）吉田太陽（森）（３）衣笠紘喜（小倉東）、出口敬将（柔心館）▽５年軽量（１）野本輝（筑前町）（２）岡本和幸（東福岡）（３）井上陸（秀鋭館）、佐藤怜（東福岡）▽同重量（１）山中廉（秀鋭館）（２）香田桜次郎（小城）（３）佐藤凌平（東福岡）、谷崎吏来（同）▽６年軽量（１）大坪奨武（小城）（２）大石晋太郎（安心院）（３）小山啓椰（日田）、山田太尊（東福岡）▽同重量（１）岡島龍太郎（小城）（２）熊谷諒也（東福岡）（３）一原叶（秀鋭館）、片岡優紀（小倉東）

【個人戦女子】１・２年（１）片岡レイ（小倉東）（２）井上夢徠（うきは）（３）大沢桜々（筑前町）、三浦茜音（真道館）▽３・４年（１）本田里來（東福岡）（２）井上雅（筑前町）（３）磯崎心音（雄心館）、米井千晶（小倉東）▽５・６年（１）片岡すみれ（小倉東）（２）高田穂乃佳（同）（３）井本衣美（筑前町）、鍜治谷香澄（日田）



＝2016/12/15付 西日本新聞朝刊＝

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