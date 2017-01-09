中垣選手優勝　高校の部　福岡県女子柔道選手権大会

第３３回県女子柔道選手権大会が１２月１８日、福岡市の福岡武道館であった。

県内の小学１年生から大学・一般まで約４７０人が参加。競技は小、中学生の学年別各部門と高校生の部、一般の部合わせて１１部門でそれぞれトーナメント戦を行い優勝を争った。

選手たちは、優勝を目指し白熱した試合を繰り広げた。

成績は次の通り。

〈小学〉１年（１）宮宇地菜未（月隈武徳館）（２）白垣七菜（宇美町少年柔道教室）（３）西花乃（行橋柔道教室）、草野稟捺（研心会）▽２年（１）川分花（篠栗町体育協会）（２）北脇遥（波多江柔道スポ少）（３）中松天海（大刀洗豪武館）、高崎夏々乃（遠賀町青少年柔道ク）▽３年（１）秋山水乃里（波多江柔道スポ少）（２）井上雅（筑前町スポ少）（３）片岡亜紀（小倉東少年柔道ク）、川分亜美（篠栗町体育協会）

▽４年（１）本田里来（東福岡柔道教室）（２）福岡佑月（宗像Ｊク）（３）持田来花（雷山柔道）、大屋香夏（千代柔道育成会）▽５年（１）田中彩乃（春日柔道育成会）（２）北野愛純（太宰府少年武道会）（３）石井陽（朝倉市スポ少杷木）、檀浦弥花（筑前町スポ少）▽６年（１）吉田夢菜（脩柔館山内道場）（２）井手綾美（善柔館）（３）中松真奏（大刀洗豪武館）、姥琳子（篠栗町体育協会）

〈中学〉１年（１）坪根和海（福岡）（２）宮崎結菜（久留米城南）（３）西木沙耶加（同）、浜田美音（沖学園）▽２年（１）篠崎英夢（沖学園）（２）中嶋涼葉（福岡）（３）楠見由栞（沖学園）、竹本朱李（曽根）▽３年（１）古賀若菜（田主丸）（２）山口葵良梨（大牟田）（３）内田希美（沖学園）、浜田雛（同）

〈高校〉（１）中垣佑香（沖学園）（２）河俣愛音（福岡工大城東）（３）新野尾舞華（沖学園）、村上咲良（同）

〈一般〉（１）鈴木真佑（ＪＲ九州）（２）森山智恵（同）（３）中村愛理（福岡大）、下條華蓮（福岡工大）



＝2017/01/08付 西日本新聞朝刊＝

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