◆自転車北日本地区プロ結果（２６日、青森競輪場）▼スプリント（１）渡辺一成（福島）（２）新山響平（青森）（３）真船圭一郎（福島）▼ケイリン（１）伏見俊昭（福島）（２）安部貴之（宮城）（３）佐藤慎太郎（福島（７８））▼１キロタイムトライアル（１）坂本貴史（青森）１分４秒４１５（２）早坂秀悟（宮城）（３）新田祐大（福島）▼４キロ個人追い抜き（１）渡辺正光（福島）４分５０秒３１（２）佐藤朋也（秋田）（３）奈良基（宮城）▼４キロ団体追い抜き（１）青森（坂本貴史、守沢太志、坂本周作、新山響平）４分３０秒１４（２）福島（房州輝也、渡辺正光、佐藤一伸、須永優太）（３）宮城（竹山陵太、和田圭、三浦翔大、阿部拓真）▼エリミネーション（１）根本哲吏（秋田）（２）佐藤朋也（秋田）（３）和田圭（宮城）▼チームスプリント（１）宮城（早坂秀悟、阿部力也、菅田壱道）１分１５秒５２（２）青森（高橋陽介、佐藤博紀、竹村勇祐）（３）福島（伏見俊昭、佐藤慎太郎（７８）、小松崎大地）



◆自転車南関東地区プロ結果（２７日、川崎競輪場）▼スプリント（１）根田空史（千葉）（２）渡辺雄太（静岡）（３）山賀雅仁（千葉）▼ケイリン（１）海老根恵太（千葉）（２）石井秀治（千葉）（３）中村浩士（千葉）▼１キロタイムトライアル（１）加賀山淳（千葉）１分５秒０１２（２）河上陽一（千葉）（３）萩原孝之（静岡）▼４キロ個人追い抜き（１）荒木伸哉（静岡）５分１８秒６４（２）川崎健次（神奈川）（３）山崎明寛（千葉）▼４キロ団体追い抜き（１）神奈川（小原太樹、嶋津拓弥、堀内俊介、佐々木龍）（２）千葉（和田健太郎、山本健也、近藤隆司、山本紳貴）（３）静岡（山崎敦雄、飯尾主税、栗田雄矢、簗田一輝）▼エリミネーション（１）武井大介（千葉）（２）太刀川一成（千葉）（３）岡村潤（静岡）▼チームスプリント（１）神奈川（郡司浩平、和田真久留、巴直也）（２）千葉（伊勢崎彰大、田中晴基、藤田大輔）（３）静岡（渡辺豪大、斎藤友幸、荒川大輔）



◆自転車中国地区プロ結果（２６日、広島競輪場）▼スプリント（１）河端朋之（岡山）（２）工藤文彦（岡山）（３）山本直（岡山）▼ケイリン（１）友定祐己（岡山）（２）西岡拓朗（広島）（３）前反祐一郎（広島）▼１キロタイムトライアル※１キロ未満で実施したため参考記録（１）滝本泰行（岡山）１分４秒９６５（２）大屋健司（広島）（３）山下一輝（山口）▼４キロ個人追い抜き（１）高田大輔（岡山）５分６秒４８（２）月森亮輔（岡山）（３）阿部充宏（山口）▼４キロ団体追い抜き（１）岡山（三宅達也、藤原悠斗、川本琢也、多田晃紀）４分３８秒４０（２）山口（隅直幸、内村竜也、山下一輝、清水裕友）（３）広島（古川大輔、才迫勇馬、才迫開、三登誉哲）▼エリミネーション（１）松浦悠士（広島）（２）柳谷崇（岡山）（３）柏野智典（岡山）▼チームスプリント（１）岡山（戸田洋平、黒田淳、取鳥雄吾）１分１６秒６７（２）広島（吉本哲郎、池田良、佐伯辰哉）（３）山口（内村泰三、隅貴史、田口守）

＝2016/10/28付 西日本スポーツ＝