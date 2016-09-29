飛鳥少年剣道クＡ・小学生　森安修道館・中学生　Ｖ　飯塚少年剣道大会で熱戦

第４１回飯塚少年剣道大会（西日本新聞社など後援）が２２日、飯塚市枝国の飯塚第一体育館であった＝写真。筑豊地区の小中学生が競い、団体戦に４７チーム、個人戦に３５６人が出場した。団体戦では、小学生の部で飛鳥少年剣道クラブＡ（飯塚市）、中学生の部で森安修道館（川崎町）が優勝した。上位の成績は次の通り。

【団体小学生】（２）修徳館Ａ（飯塚市）（３）上境少年剣道部（直方市）

【団体中学生】（２）若宮八道館（宮若市）（３）修徳館Ａ（飯塚市）

【個人小学生】低学年（１）堀下凌佑（飛鳥少年剣道クラブ）（２）梶嶋歩夢（修徳館）（３）中藤咲良（田川剣友会）大音崇一郎（益富剣友会）▽男子（１）杉本恵音（森安修道館）（２）山崎惣太（修徳館）（３）村田駿輔（飛鳥少年剣道クラブ）持永大起（桂川町修刀館）▽女子（１）金川愛里菜（上境少年剣道部）（２）櫛田乃愛（庄内剣心会）（３）木村柚葉（桜雲館）田子森彩（益富剣友会）

【個人中学生】男子（１）白土海（修徳館）（２）藤江諒（上頓野十三学舎少年剣道部）（３）麻生巧真（若宮八道館）吉村信之介（同）▽女子（１）高岩結衣（修徳館）（２）岩見萌奈（若宮八道館）（３）佐々木瞳（飯塚日新館中）渡辺愛奈（桜雲館）



＝2016/09/28付 西日本新聞朝刊＝