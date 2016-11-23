対馬　１７チーム、１０３人　剣道競技で熱戦　防犯少年武道大会

長崎県対馬市防犯少年武道大会（市防犯協会連合会主催）の剣道競技が６日、同市峰町のシャインドームみねであった。団体戦に１７チーム、個人戦に１０３人の剣士が出場し、熱戦を繰り広げた＝写真。主な結果は次の通り。

【団体戦】小学生（１）厳原少年剣道部Ａ（２）平山道場（３）厳原少年剣道部Ｂ▽中学生（１）東部中Ｂ（２）東部中Ａ（３）厳原中▽高校生（１）対馬高（２）上対馬高

【個人戦】小学生低学年女子（１）川上陽愛（厳原少年）（２）平山静夏（平山道場）（３）平山夏海（同）▽同低学年男子（１）高原知宏（同）（２）西山晃弘（今里少年）（３）石崎泰晴（比田勝少年）▽同高学年女子（１）葉山琉菜（厳原少年）（２）西原菜結（比田勝少年）（３）平尾凪紗（久田少年）▽同高学年男子（１）平山修資（平山道場）（２）高原康輔（同）（３）扇利仁（厳原少年）▽中学生女子（１）平山詩菜（東部中）（２）財部華帆（同）（３）以南祐希（同）▽同男子（１）佐藤悠弥（同）（２）末永怜士（同）（３）葉山零児（厳原中）▽高校生男女（１）井貴洋（対馬高）（２）井達哉（同）（３）中村葵（同）



＝2016/11/22付 西日本新聞朝刊＝

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