５８０人が熱戦　長崎地区少年剣道

第３９回長崎地区少年剣道選手権大会が２７日、長崎市淵町の三菱重工総合体育館であり、県内の園児や小学生計約５８０人が熱戦を繰り広げた。

長崎、長崎北、長崎東、長崎中央の４ロータリークラブが主催。試合は学年別にトーナメント形式であった。選手が技を決めると観客から歓声が上がった。

主な成績は次の通り。

▽１年（１）高橋芽生（大村中央少年剣道クラブ）（２）戸田直人（黒髪少年剣道育成会）（３）蒲池美煌（翔雄館）、中鋪璃菜子（時津鳴鼓会）▽２年（１）馬場仁亜（長崎稲武会）（２）寺川叶真（橘道場）（３）臼井天良（時津鳴鼓会）、松尾京香（愛野少年剣道部）▽３年（１）林田蒼生（同）（２）中島晃永（同）（３）太田瑛崇（有明剣道振興会）、児島和歩（布津布武会）▽４年（１）小島孔羚美（諫早少年剣道会亀舟館）（２）藤原広貴（同）（３）織田慶次（愛野少年剣道部）、山下涼弥（微神堂）▽５年（１）永吉和馬（志道館光永道場）（２）本田愛斗（諫早少年剣道会亀舟館）（３）小山颯太（福江西雄館）、寺川舞（橘道場）▽６年（１）前田旺駕（有明剣道振興会）（２）冨田悠仁（川棚少年剣友会）（３）宮崎蒼空（真崎少年剣道会）、永井萌（同）



＝2016/11/28付 西日本新聞朝刊＝

◆西日本新聞が紙面のまま読めるアプリ。ただいま3ヶ月無料キャンペーン実施中。