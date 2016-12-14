中学男子　黒川さんＶ　日田市少年剣道選手権　１４１人熱戦

第３８回日田市少年剣道選手権大会（市剣道連盟、西日本新聞社主催）が１１日、同市天瀬町のＢ＆Ｇ天瀬海洋センター体育館であった。小学生から高校生まで男女１４１人がトーナメント方式で、小学生は学年別、中・高校生は男女別の計１０部門で熱戦を展開＝写真。１本を取るたびに仲間や家族から拍手が送られていた。

成績は次の通り。

【小学１年】（１）長尾稟斗（三芳）（２）諌山和香子（むさし）（３）河野宗吾（三芳）敢闘賞＝高倉颯真（同）【同２年】（１）伊藤光佑（三芳）（２）藤原怜未（咸宜）（３）本川竜寛（三芳）敢闘賞＝伊藤真柚未（桂林）【同３年】（１）中元緑映（三芳）（２）本川勝哉（同）（３）長尾皇雅（同）敢闘賞＝梶原煌（光岡）【同４年】（１）小笠原亜珠（桂林）（２）河野柚菜（三芳）（３）梅山唯菜（同）敢闘賞＝長谷部結菜（同）【同５年】（１）長尾零士（三芳）（２）伊藤万紘（同）（３）武内里奈（同）敢闘賞＝河野日菜（同）【同６年】（１）伊藤実乃里（三芳）（２）中元創野（同）（３）広池昴成（同）敢闘賞＝長谷部慶人（同）

【中学男子】（１）黒川創史（三芳）（２）高瀬浩伎（同）（３）梶原星（光岡）敢闘賞＝江田竜太朗（三芳）【同女子】（１）奥谷茉子（三芳）（２）伊藤朱里（同）（３）下川澄玲（桂林）敢闘賞＝田中菜津美（三芳）

【高校男子】（１）高尾颯士（日田林工）（２）原田凛太郎（同）（３）森山虎春（同）敢闘賞＝岩下憲太（同）【同女子】（１）中野友夏（日田）（２）梅山由稀（同）（３）吉岡千花（同）敢闘賞＝財津知歩（同）



＝2016/12/13付 西日本新聞朝刊＝

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