太宰府梅の撮影会写真コンテスト　最優秀に松山明子さん

第６７回太宰府梅の撮影会写真コンテスト（西日本写真協会など主催）の審査があり、７５６点の中から最優秀の「推薦」に福岡市南区の松山明子さん（７３）の「早春のほほえみ」＝写真＝が選ばれた。モデルの表情やポーズのバランスがとれていると評価された。入賞作品は、１５～２１日まで福岡県太宰府市の太宰府天満宮回廊に展示される。その他の入賞者は次の通り。 （敬称略）

【特選】田中栄子（北九州市八幡東区）【準特選】山崎秀明（糸島市）堀川不二男（直方市）安野輝男（那珂川町）【入選】高橋忠雄、山田洋子（北九州市八幡西区）中山隆史（福岡市南区）飯田清士、宮田順一（同西区）戸曽美成（筑紫野市）加藤光夫（太宰府市）花田隆宏（古賀市）礒部すみ子（宗像市）池田隆幸（熊本県宇城市）【佳作】一松隆治、高田尚雄（北九州市八幡東区）佐藤誠一（同小倉北区）広崎正行（同戸畑区）日田正子（福岡市中央区）守田宜昭、高鷹春一（同早良区）角芳郎（同西区）渡瀬昭勝（春日市）山田孝二（筑紫野市）田原勝士（太宰府市）田中準治（古賀市）升本正勝（福津市）松本晴生（直方市）坂江則之（田川市）森山恭平（篠栗町）森山靜水（筑前町）棚町良真（大刀洗町）井上利明（広川町）鴨川篤裕（長崎県佐世保市）



＝2017/05/15付 西日本新聞夕刊＝