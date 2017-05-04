熊本地方で震度４の地震

４日２時22分ごろ、熊本地方で震度４の地震があった。

気象庁によると、震源地は熊本県熊本地方（北緯32.7度、東経130.8度）で、震源の深さは約10km、地震の規模（マグニチュード）は4.1と推定される。

各地の震度は次の通り。

震度４ 熊本県熊本美里町永富

震度３ 菊池市旭志、宇土市新小路町、菊陽町久保田、西原村小森、御船町御船、嘉島町上島、益城町木山、甲佐町豊内、熊本美里町馬場、宇城市松橋町、宇城市不知火町、宇城市小川町、宇城市豊野町、山都町下馬尾、氷川町島地、熊本南区城南町、熊本南区富合町

震度２ 熊本高森町高森、南阿蘇村吉田、南阿蘇村河陽、八代市平山新町、八代市泉町 八代市松江城町、八代市千丁町、八代市鏡町、八代市東陽町、八代市泉支所、八代市坂本町、玉名市天水町、山鹿市鹿本町、菊池市七城町、菊池市隈府、菊池市泗水町、玉東町木葉、大津町引水、氷川町宮原、合志市竹迫、合志市御代志、和水町江田、熊本中央区大江、熊本東区佐土原、熊本西区春日、熊本北区植木町、上天草市松島町

福岡県みやこ町犀川本庄、みやま市高田町

宮崎県延岡市北川町川内名白石、川南町川南、椎葉村総合運動公園、椎葉村下福良、日之影町岩井川、宮崎美郷町田代、小林市真方



＝2017/05/04 西日本新聞＝