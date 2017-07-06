救助対象者は４３名 大分県が豪雨被害まとめ
大分県が６日午前まとめた、豪雨被害状況は以下の通り。
●救助活動状況＝対象者４３名（救助済１８名、避難中２名（緊急性無し）、安否確認済１２名、確認中１１名）
・日田市大肥地区 対象者２１名（救助済１５名、避難中２名＝緊急性無し＝、安否確認済２名、確認中２名）
・日田市鶴河内地区 対象者１０名（安否確認済７名、確認中３名）
・日田市夜明地区 対象者１名（安否確認済１名）
・日田市東有田地区 対象者２名（救助済２名）
・日田市友田 対象者１名（救助済１名）
・日田市小野 対象者１名（安否確認済１名）
・日田市大鶴本町 対象者３名（安否確認済１名、確認中２名）
・日田市上宮町 対象者１名（確認中１名）
・日田市源栄町 対象者３名（確認中３名）
●建物被害
住家被害＝９件
・中津市山国町草本 全壊（１棟）
・中津市山国町小屋川 一部破損（１棟）
・日田市 一部破損（１棟）、床上浸水（２棟）、床下浸水（４棟）
非住家被害 ４件
・中津市三光土田 床下浸水（１棟）
・日田市 全壊（１棟）、床上浸水（１棟）、床下浸水（１棟）
●土砂崩れ ２件
・日田市刃連町、日田市有田町
●ライフライン被害
停電＝日田市約３００戸、中津市約１００戸、豊後大野市約１００戸
電話＝日田市小野地区２５０世帯で障害
＝2017/07/06 西日本新聞＝