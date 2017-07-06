西鉄グループの高速バス、一部運行を再開
西鉄グループの高速バス運行情報（６日午後３時４２分現在）によると、大雨による長崎道の一部区間通行止めが解除となったため、運行を見合わせていた以下の高速バス路線は、運行を再開する。
【運行再開】
○福岡‐佐世保
福岡発１７：２１、１８：０１、１９：０６‐２１：１４
佐世保バスセンター発１６：００、１６：３０、１７：３０‐１８：３０、２０：００、２０：４５
○福岡‐ハウステンボス
ハウステンボス発１７：００
○福岡‐長崎
福岡発１６：３１、１７：５１、１８：３１、１９：１４、１９：５４、２０：３４、２０：４９、２１：０４、２１：１９、２１：４９、２２：０４、２２：３４
長崎発１６：００、１６：１５、１６：４５、１７：００、１７：４５、１８：００、１８：４５、１９：００、１９：４５、２０：００、２０：４５、２１：００、２１：３０
○福岡‐島原
福岡発１８：１１、島原発１８：００
また、以下の高速バス路線の運休を決定した。
【終日運休】
○福岡‐宮崎
○福岡‐延岡
○福岡‐鹿児島（昼行便）
○福岡・福岡空港‐熊本
○福岡‐大分
○福岡‐別府
○福岡‐湯布院
○福岡‐日田
○福岡‐黒川温泉
以下の高速バス路線は、現在も運行を見合わせている。
【運行見合わせ】
○福岡空港‐大牟田・荒尾
＝2017/07/06 西日本新聞＝