北九州市の竹馬川流域に避難勧告

７日午前５時１０分、河川氾濫のおそれがあるため、北九州市の竹馬川流域に避難勧告が発令された。

【避難勧告の対象地域と開設の避難所（下記の避難所は随時開設）】

（小倉南区）

◆長野１丁目１番

★避難所：横代市民センター

◆湯川新町３丁目１５、湯川新町３丁目１６、湯川新町３丁目１７、

湯川新町３丁目１８、湯川新町３丁目１９、湯川新町３丁目２０、

湯川新町３丁目２１、湯川新町３丁目２２、湯川新町３丁目２３、

湯川新町３丁目２４、湯川新町３丁目２５、湯川新町３丁目２６、

湯川新町４丁目１５、湯川新町４丁目１６、湯川新町４丁目１７、

湯川新町４丁目１８、湯川新町４丁目１９、湯川新町４丁目２０、

湯川新町４丁目２１、湯川新町４丁目２２、湯川新町４丁目２４、

湯川新町４丁目２５、湯川新町４丁目２６、上葛原２丁目１３

★避難所：湯川市民センター

◆葛原東３丁目１、葛原東３丁目２、葛原東３丁目５、

葛原東３丁目６、葛原東３丁目７、葛原東３丁目８、

葛原東３丁目９、葛原東３丁目１０、葛原東３丁目１２、

葛原東３丁目１３、葛原東４丁目３、葛原東４丁目５、

葛原東４丁目６、葛原東４丁目７、葛原東５丁目１、

葛原東５丁目２、葛原東５丁目５、葛原東５丁目６、

葛原東５丁目７、葛原東５丁目８、葛原東５丁目９、

葛原東５丁目１０、葛原東５丁目１１、葛原東５丁目１２、

葛原東５丁目１３、葛原東５丁目１４、葛原東５丁目１５、

葛原東５丁目１６、葛原東６丁目、上葛原１丁目９、

上葛原１丁目１４、上葛原１丁目１５、上葛原２丁目５、

上葛原２丁目６、上葛原２丁目８、上葛原２丁目１０、

上葛原２丁目１１、上葛原２丁目１２、上葛原２丁目１３、

上葛原２丁目１４、上葛原２丁目１５、上葛原２丁目１６、

上葛原２丁目１７、上葛原２丁目１８、上葛原２丁目１９、

上葛原２丁目２０、上葛原２丁目２１、上葛原２丁目２２、

葛原元町１丁目１０、葛原元町１丁目１１、葛原元町１丁目１２、

葛原元町１丁目１４、葛原元町２丁目４、葛原元町２丁目５、

葛原元町２丁目６、葛原元町２丁目７、葛原元町２丁目８、

葛原元町２丁目９、葛原元町３丁目２、

★避難所：葛原市民センター

◆沼本町１丁目１、沼本町１丁目２、沼本町１丁目３、

沼本町１丁目９、沼本町１丁目１０、沼本町１丁目１１、

沼本町１丁目１２、沼本町１丁目１３、沼本町４丁目１、

沼本町４丁目２、沼南町１丁目３、沼南町１丁目４、

沼南町１丁目５、沼南町１丁目６、沼南町１丁目７、

沼南町１丁目８、沼南町１丁目９、沼南町１丁目１０、

沼南町１丁目１１、沼南町１丁目１２、沼南町１丁目１３、

沼南町１丁目１４、沼南町１丁目１５、沼南町１丁目１６、

沼南町１丁目１７、沼南町１丁目１８、沼南町１丁目１９、

沼南町２丁目１、沼南町２丁目２、沼南町２丁目３、

沼南町２丁目４、沼南町２丁目５、沼南町２丁目６、

沼南町２丁目７、沼南町２丁目８、沼南町２丁目９、

沼南町２丁目１０、沼南町２丁目１１、沼南町２丁目１２、

沼南町２丁目１３、沼南町２丁目１４、沼南町３丁目１、

沼南町３丁目２、沼南町３丁目３、沼南町３丁目４、

沼南町３丁目５、沼南町３丁目６、沼南町３丁目７、

沼南町３丁目８、沼南町３丁目９、沼南町３丁目１０、

沼南町３丁目１１、沼南町３丁目１２、沼南町３丁目１３、

沼南町３丁目１４、沼南町３丁目１５、沼南町３丁目１６、

沼南町３丁目１７、沼南町３丁目１８、沼南町３丁目１９、

沼南町３丁目２０、葛原東３丁目１１、葛原東３丁目１４、

葛原東３丁目１５、新曽根１、新曽根２、

新曽根３、新曽根４、新曽根５、

新曽根６、新曽根７、新曽根８、

新曽根９、新曽根１０、新曽根１１、

新曽根１２、新曽根１３

★避難所：沼市民センター

◆葛原東４丁目３、葛原東４丁目８、下曽根１丁目３、

下曽根１丁目４、下曽根１丁目５、下曽根１丁目７、

下曽根１丁目９、下曽根２丁目１、下曽根２丁目２、

下曽根２丁目３、下曽根２丁目５、下曽根２丁目６、

下曽根２丁目７、下曽根２丁目８、下曽根２丁目９、

下曽根２丁目１０、下曽根２丁目１３、曽根北町１、

曽根北町２、曽根北町３、曽根北町４、

曽根北町５、曽根北町６、曽根北町７、

曽根北町８、曽根北町９、曽根北町１０、

曽根北町１１、

★避難所：曽根東市民センター

◆下曽根新町１、下曽根新町２、下曽根新町３、

下曽根新町４、下曽根新町５、下曽根新町６、

下曽根新町７、下曽根新町８、下曽根新町９、

下曽根新町１０、長野２丁目１、長野２丁目３、

長野２丁目４、長野２丁目５、長野２丁目６、

長野２丁目７、長野２丁目８、長野３丁目１、

津田新町１丁目１、津田新町１丁目２、津田新町１丁目３、

津田新町１丁目４、津田新町１丁目５、津田新町１丁目６、

津田新町１丁目７、津田新町１丁目８、津田新町１丁目９、

津田新町１丁目１０、津田新町１丁目１１、津田新町１丁目１２、

津田新町１丁目１３、津田新町１丁目１４、津田新町１丁目１５、

津田新町１丁目１６、津田新町１丁目１７、津田新町１丁目１８、

津田新町２丁目１、津田新町２丁目２、津田新町２丁目３、

津田新町２丁目４、津田新町２丁目５、津田新町２丁目６、

津田新町２丁目８、津田新町２丁目９、津田新町２丁目１０、

津田新町２丁目１１、津田新町３丁目１、津田新町３丁目２、

津田新町３丁目３、津田新町３丁目４、津田新町３丁目５、

津田新町３丁目６、津田新町３丁目７、津田新町３丁目８、

津田新町３丁目９、津田新町３丁目１０、津田新町３丁目１１、

津田新町３丁目１６、津田新町４丁目１、津田新町４丁目２、

津田新町４丁目３、津田新町４丁目４、津田新町４丁目５、

津田新町４丁目６、津田新町４丁目７、津田新町４丁目８、

津田新町４丁目９、津田新町４丁目１０、田原新町１丁目１、

田原新町１丁目２、田原新町１丁目３、田原新町１丁目４、

田原新町１丁目５、田原新町１丁目６、田原新町１丁目７、

田原新町１丁目８、田原新町１丁目９、田原新町１丁目１０、

田原新町１丁目１１、田原新町１丁目１２、田原新町１丁目１３、

田原新町１丁目１４、田原新町１丁目１５、田原新町１丁目１６、

田原新町１丁目１７、田原新町１丁目１８、田原新町１丁目１９、

田原新町２丁目１、田原新町２丁目３、田原新町２丁目６、

田原新町２丁目７、田原新町２丁目８、田原新町２丁目９、

田原新町２丁目１０、田原新町２丁目１２、田原新町２丁目１３

★避難所：田原市民センター

◆大字曽根

★避難所：朽網市民センター

【避難所の問い合わせ先】

◆小倉南区役所総務企画課：９５１‐４１１１／小倉南消防署：９５１‐０１１９

＝2017/07/07 西日本新聞＝