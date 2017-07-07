福岡・福岡空港‐熊本など運行見合わせ　西鉄グループ高速バス運行情報

西鉄グループの高速バス運行情報（７日午前１０時６分現在）によると、九州内の高速道路が各地で通行止めとなっている影響で、福岡・北九州発着の高速バス路線の運行は、以下の通りとなっている。

【運行見合わせ】

○北九州‐別府・大分（北九州発のみ）

○福岡‐黒川温泉（福岡発）

○福岡・福岡空港‐熊本

○福岡‐延岡

○福岡‐宮崎

○福岡‐鹿児島（昼行）

【運休決定】

○福岡‐鹿児島（夜行）

【運行再開】

○福岡‐日田（福岡発９：４７から，日田発７：５４から）

○福岡‐湯布院（福岡発８：５９から，湯布院発９：１０から ※ただし福岡発９：５５は運休）

○福岡‐大分（福岡発８：１４から，大分発８：１５から）

○福岡‐別府（福岡発１０：５０から，別府発１０：００から）

ただし車両運用等により一部運休便が発生する可能性がある。

【迂回運行】

○福岡‐下関

○北九州空港‐小倉

○北九州空港‐黒崎

○福岡‐北九州（なかたに号，博多系統）

○福岡‐行橋

○福岡空港‐荒尾

迂回（うかい）運行により山川バス停には停車しない。

○北九州‐別府・大分（大分発のみ）

ただし１２：３０，１４：０５，１５：３０は運休。また迂回（うかい）運行により行橋今川バス停には停車しない。

○福岡‐佐世保

ただし福岡発５：５４，６：４４，８：１１，佐世保発５：００，５：４０，７：３０，８：４０，９：２０，９：４０は運休。

○福岡‐黒川温泉（黒川温泉発）

ただし９：３０，１１：００は運休。

＝2017/07/07 西日本新聞＝