福岡・福岡空港‐熊本など運行見合わせ 西鉄グループ高速バス運行情報
西鉄グループの高速バス運行情報（７日午前１０時６分現在）によると、九州内の高速道路が各地で通行止めとなっている影響で、福岡・北九州発着の高速バス路線の運行は、以下の通りとなっている。
【運行見合わせ】
○北九州‐別府・大分（北九州発のみ）
○福岡‐黒川温泉（福岡発）
○福岡・福岡空港‐熊本
○福岡‐延岡
○福岡‐宮崎
○福岡‐鹿児島（昼行）
【運休決定】
○福岡‐鹿児島（夜行）
【運行再開】
○福岡‐日田（福岡発９：４７から，日田発７：５４から）
○福岡‐湯布院（福岡発８：５９から，湯布院発９：１０から ※ただし福岡発９：５５は運休）
○福岡‐大分（福岡発８：１４から，大分発８：１５から）
○福岡‐別府（福岡発１０：５０から，別府発１０：００から）
ただし車両運用等により一部運休便が発生する可能性がある。
【迂回運行】
○福岡‐下関
○北九州空港‐小倉
○北九州空港‐黒崎
○福岡‐北九州（なかたに号，博多系統）
○福岡‐行橋
○福岡空港‐荒尾
迂回（うかい）運行により山川バス停には停車しない。
○北九州‐別府・大分（大分発のみ）
ただし１２：３０，１４：０５，１５：３０は運休。また迂回（うかい）運行により行橋今川バス停には停車しない。
○福岡‐佐世保
ただし福岡発５：５４，６：４４，８：１１，佐世保発５：００，５：４０，７：３０，８：４０，９：２０，９：４０は運休。
○福岡‐黒川温泉（黒川温泉発）
ただし９：３０，１１：００は運休。
＝2017/07/07 西日本新聞＝