人的被害１１件　家屋被害１６４件　福岡県内の豪雨被害（午前６時現在）

　福岡県が７日午前６時現在でまとめた九州豪雨の福岡県内の被害状況は、以下のとおり。ただし、北九州市の被害情報は、現在確認中で、含まれていない。

【人的被害　１１件】
死者：１名（朝倉市）
重傷：２名（東峰村）
軽傷：４名（久留米市３、朝倉市１）、
行方不明：４名（朝倉市１、東峰村３）

【家屋被害　１６４件】
○住家
全壊：７件（朝倉市１、東峰村５、添田町１）
半壊：７件（東峰村６、添田町１）
一部損壊：１４件（筑後市１、東峰村１３）
床上：２１件（久留米市１、朝倉市１０、水巻町１、東峰村６、添田町３）
床下：１０９件（柳川市６、八女市３、中間市３、朝倉市２３、東峰村８、添田町６６）

○非住家
公共：１件（朝倉市※）
その他：５件（筑後市１、東峰村１、添田町３）

【道路被害　７５件】
損壊：１１件（宗像市１、糸島市１、東峰村４、添田町５）
埋没：１０件（嘉麻市５、東峰村５）
冠水：５４件（朝倉市３５※、柳川市６、中間市２、水巻町２、岡垣町５、遠賀町２、鞍手町１、苅田町１）

【橋梁被害　１７件】
橋流：３件（東峰村）
橋損：１４件（朝倉市８※、東峰村１、添田町５）

【河川被害 ３７件】
溢水：２件（嘉麻市１、添田町１）
決壊：５件（添田町）
施設・設備損壊：１件（広川町）
内水氾濫：２９件（朝倉市※）

【土砂災害 １０件】
がけ崩れ：２件（宗像市１、糸島市１）
未確認：８件（朝倉市※）

※朝倉市の情報は朝倉市ホームページの情報。

＝2017/07/07 西日本新聞＝

西日本新聞のイチオシ [PR]

九州速報

ニュースまとめ読み

総合ランキング

トピックスニュース

西日本新聞のイチオシ [PR]