人的被害１１件 家屋被害１６４件 福岡県内の豪雨被害（午前６時現在）
福岡県が７日午前６時現在でまとめた九州豪雨の福岡県内の被害状況は、以下のとおり。ただし、北九州市の被害情報は、現在確認中で、含まれていない。
【人的被害 １１件】
死者：１名（朝倉市）
重傷：２名（東峰村）
軽傷：４名（久留米市３、朝倉市１）、
行方不明：４名（朝倉市１、東峰村３）
【家屋被害 １６４件】
○住家
全壊：７件（朝倉市１、東峰村５、添田町１）
半壊：７件（東峰村６、添田町１）
一部損壊：１４件（筑後市１、東峰村１３）
床上：２１件（久留米市１、朝倉市１０、水巻町１、東峰村６、添田町３）
床下：１０９件（柳川市６、八女市３、中間市３、朝倉市２３、東峰村８、添田町６６）
○非住家
公共：１件（朝倉市※）
その他：５件（筑後市１、東峰村１、添田町３）
【道路被害 ７５件】
損壊：１１件（宗像市１、糸島市１、東峰村４、添田町５）
埋没：１０件（嘉麻市５、東峰村５）
冠水：５４件（朝倉市３５※、柳川市６、中間市２、水巻町２、岡垣町５、遠賀町２、鞍手町１、苅田町１）
【橋梁被害 １７件】
橋流：３件（東峰村）
橋損：１４件（朝倉市８※、東峰村１、添田町５）
【河川被害 ３７件】
溢水：２件（嘉麻市１、添田町１）
決壊：５件（添田町）
施設・設備損壊：１件（広川町）
内水氾濫：２９件（朝倉市※）
【土砂災害 １０件】
がけ崩れ：２件（宗像市１、糸島市１）
未確認：８件（朝倉市※）
※朝倉市の情報は朝倉市ホームページの情報。
＝2017/07/07 西日本新聞＝