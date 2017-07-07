避難指示（緊急）などの対象者約１５万人　大分県の豪雨被害状況

大分県が６日午後２時３０分現在でまとめた公開情報によると、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の対象者は、合計で約１５万人。死者、負傷者が確認されている。

【避難勧告等の発令状況】

●避難指示（緊急）１７，１４５世帯 ５０，０９０人

●避難勧告 ５，０８４世帯 １２，５２８人

●避難準備・高齢者等避難開始 ４０，９９４世帯 ８７，３０１人

【被害状況】

■人的被害

●死者 １名

★６日、日田市大字小野・県道宝珠山日田線で、４３歳・男性が崩土に巻き込まれ、その後死亡を確認

●負傷者 ２名

★６日、日田市大字小野・県道宝珠山日田線で、６８歳・女性１名と７９歳・女性１名が崩土に巻き込まれ負傷

■救助活動状況

対象者５４名（救助済２０名、安否確認済１９名、確認中１５名）

・日田市大肥地区 対象者２１名（救助済１７名、安否確認済４名）

・日田市鶴河内地区 対象者１０名（安否確認済１０名）

・日田市夜明地区 対象者１名（安否確認済１名）

・日田市東有田地区 対象者２名（救助済２名）

・日田市友田 対象者１名（救助済１名）

・日田市小野 対象者１名（安否確認済１名）

・日田市大鶴本町 対象者３名（安否確認済１名、確認中２名）

・日田市上宮町 対象者１名（確認中１名）

・日田市源栄町 対象者９名（安否確認済２名、確認中７名）

・日田市鶴城町 対象者２名（確認中２名）

・日田市三本松新町 対象者２名（確認中２名）

・日田市清水町 対象者１名（確認中１名）

■建物被害

●住家被害 １３件

・中津市山国町草本 全壊（１棟）

・中津市山国町小屋川 一部破損（１棟）

・玖珠町山浦中野 床下浸水（１棟）

・玖珠町古後 床下浸水（２棟）

・豊後大野市大野町酒井寺 一部破損（１棟）

・日田市 一部破損（１棟）、床上浸水（２棟）、床下浸水（４棟）

●非住家被害 ６件

・中津市三光土田 床下浸水（２棟）

・大分市中戸次 一部破損（１棟）

・日田市 全壊（１棟）、床上浸水（１棟）、床下浸水（１棟）

■河川被害 １件

・玖珠町戸畑 河川氾濫（山ノ口線浦河内川）

■土砂被害

土砂崩れ２件 日田市刃連町、日田市有田町

■ライフライン被害

停電

日田市 約３００戸

中津市 約１００戸

電話

日田市小野地区２５０世帯で障害

水道

玖珠町日出生本村 簡易水道の断水（１５世帯・４０人） 復旧済

中津市山国町 上水道の断水（１３世帯・２６人） 復旧済

日田市山田地区 簡易水道の断水（６１世帯・１９０人）

日田市川崎地区 簡易水道の断水（３０世帯・７９人）

日田市祝原地区 簡易水道の断水（２６世帯・７０人）

日田市北部地区 簡易水道の断水（３５４世帯・９８８人）

日田市日の本地区 簡易水道の断水（４１世帯・１０８人）

日田市小畑地区 小規模給水施設の断水（５世帯・１２人）

九重町 養護老人ホーム給水施設の断水（１世帯・６０人）

＝2017/07/07 西日本新聞＝