避難指示（緊急）などの対象者約１５万人　大分県の豪雨被害状況

　大分県が６日午後２時３０分現在でまとめた公開情報によると、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始の対象者は、合計で約１５万人。死者、負傷者が確認されている。

【避難勧告等の発令状況】
●避難指示（緊急）１７，１４５世帯　５０，０９０人
●避難勧告 ５，０８４世帯 １２，５２８人
●避難準備・高齢者等避難開始　４０，９９４世帯　８７，３０１人

【被害状況】
■人的被害
●死者　１名
★６日、日田市大字小野・県道宝珠山日田線で、４３歳・男性が崩土に巻き込まれ、その後死亡を確認

●負傷者　２名
★６日、日田市大字小野・県道宝珠山日田線で、６８歳・女性１名と７９歳・女性１名が崩土に巻き込まれ負傷

■救助活動状況
対象者５４名（救助済２０名、安否確認済１９名、確認中１５名）

・日田市大肥地区　対象者２１名（救助済１７名、安否確認済４名）
・日田市鶴河内地区　対象者１０名（安否確認済１０名）
・日田市夜明地区　対象者１名（安否確認済１名）
・日田市東有田地区　対象者２名（救助済２名）
・日田市友田　対象者１名（救助済１名）
・日田市小野　対象者１名（安否確認済１名）
・日田市大鶴本町　対象者３名（安否確認済１名、確認中２名）
・日田市上宮町　対象者１名（確認中１名）
・日田市源栄町　対象者９名（安否確認済２名、確認中７名）
・日田市鶴城町　対象者２名（確認中２名）
・日田市三本松新町　対象者２名（確認中２名）
・日田市清水町　対象者１名（確認中１名）

■建物被害
●住家被害　１３件
・中津市山国町草本　全壊（１棟）
・中津市山国町小屋川　一部破損（１棟）
・玖珠町山浦中野　床下浸水（１棟）
・玖珠町古後　床下浸水（２棟）
・豊後大野市大野町酒井寺　一部破損（１棟）
・日田市　一部破損（１棟）、床上浸水（２棟）、床下浸水（４棟）

●非住家被害　６件
・中津市三光土田　床下浸水（２棟）
・大分市中戸次　一部破損（１棟）
・日田市　全壊（１棟）、床上浸水（１棟）、床下浸水（１棟）

■河川被害　１件
・玖珠町戸畑　河川氾濫（山ノ口線浦河内川）

■土砂被害
土砂崩れ２件　日田市刃連町、日田市有田町

■ライフライン被害
停電
日田市　約３００戸
中津市　約１００戸

電話
日田市小野地区２５０世帯で障害

水道
玖珠町日出生本村　簡易水道の断水（１５世帯・４０人）　復旧済
中津市山国町　上水道の断水（１３世帯・２６人）　復旧済
日田市山田地区　簡易水道の断水（６１世帯・１９０人）
日田市川崎地区　簡易水道の断水（３０世帯・７９人）
日田市祝原地区　簡易水道の断水（２６世帯・７０人）
日田市北部地区　簡易水道の断水（３５４世帯・９８８人）
日田市日の本地区　簡易水道の断水（４１世帯・１０８人）
日田市小畑地区　小規模給水施設の断水（５世帯・１２人）
九重町　養護老人ホーム給水施設の断水（１世帯・６０人）

＝2017/07/07 西日本新聞＝

西日本新聞のイチオシ [PR]

九州速報

ニュースまとめ読み

総合ランキング

トピックスニュース

西日本新聞のイチオシ [PR]