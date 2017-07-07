死者、負傷者を確認　救助活動続く　大分県の豪雨まとめ（午前７時３０分現在）

大分県が７日午前７時３０分現在でまとめた、豪雨による大分県内の被害状況は次のとおり。

【人的被害】

●死者 ２名

○６日、日田市大字小野・県道宝珠山日田線で、４３歳・男性が崩土に巻き込まれ、その後死亡を確認。

○６日、７９歳・男性を田代川で発見。その後死亡を確認。

●負傷者 ３名

○６日、日田市大字小野・県道宝珠山日田線で、６８歳・女性１名と７９歳・女性１名が崩土に巻き込まれ負傷。

○６日、年齢不明・男性が避難行動中に転倒し負傷、軽傷。

【救助活動状況】

対象者５４名（救助済２０名、安否確認済２１名、死亡１名、確認中１２名）

・日田市大肥地区 対象者２１名（救助済１７名、安否確認済４名）

・日田市鶴河内地区 対象者１０名（安否確認済１０名）

・日田市夜明地区 対象者１名（安否確認済１名）

・日田市東有田地区 対象者２名（救助済２名）

・日田市友田 対象者１名（救助済１名）

・日田市小野 対象者１名（安否確認済１名）

・日田市大鶴本町 対象者２名（安否確認済１名、死亡１名）

・日田市上宮町 対象者１名（安否確認済１名）

・日田市源栄町 対象者１０名（安否確認済２名、確認中８名）

・日田市鶴城町 対象者３名（確認中３名）

・日田市三本松新町 対象者１名（安否確認済１名）

・日田市清水町 対象者１名（確認中１名）

【建物被害】１５０件

●住家被害 １２８件

・中津市山国町草本 全壊（１棟）

・中津市山国町小屋川 一部破損（１棟）

・玖珠町山浦中野 床下浸水（１棟）

・玖珠町古後 床下浸水（２棟）

・豊後大野市大野町酒井寺 一部破損（１棟）

・日田市 全壊（５棟）、半壊（３棟）、一部破損（９棟）、床上浸水（５５棟）、床下浸水（５０棟）

●非住家被害 ２２件

・中津市三光土田 床下浸水（２棟）

・大分市中戸次 一部破損（１棟）

・大分市端登 倉庫倒壊（１棟）

・日田市 全壊（２棟）、半壊（３棟）、一部破損（２棟）、床上浸水（５棟）、床下浸水（６棟）

【河川被害】２６件

・玖珠町 戸畑での河川氾濫（山ノ口線浦河内川）

・日田市 大鶴地区での大肥川氾濫など２５件

＝2017/07/07 西日本新聞＝