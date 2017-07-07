死者４人、重軽傷６人 福岡県豪雨被害まとめ（午前９時現在）
九州豪雨で、福岡県が７日午前９時現在でまとめた、福岡県内の主な被害の状況は以下のとおり。
【人的被害 ２４件】
●死者：４名（朝倉市）
●重傷：２名（東峰村）
●軽傷：４名（久留米市３、朝倉市１）、
●行方不明：１４名（朝倉市１１、東峰村３）
【家屋被害 ２０１件】
●住家
全壊：８件（北九州市１、朝倉市１、東峰村５、添田町１）
半壊：７件（東峰村６、添田町１）
一部損壊：１９件（北九州市５、朝倉市１、東峰村１３）
床上：４９件（北九州市２７、久留米市１、朝倉市１０、芦屋町１、水巻町１、東峰村６、添田町３）
床下：１１３件（北九州市２、柳川市６、八女市３、行橋市１、中間市３、朝倉市２３、東峰村８、添田町６６、苅田町１、）
●非住家
その他：５件（朝倉市１、東峰村１、添田町３）
【道路被害 １０３件】
損壊：１１件（宗像市１、糸島市１、東峰村４、添田町５）
埋没：１０件（嘉麻市５、東峰村５）
冠水：８２件（柳川市６、中間市５、朝倉市３５※、芦屋町２０、水
巻町３、岡垣町２、遠賀町３、苅田町７、みやこ町１）
【橋 梁 被 害 １７件】
橋流：３件（東峰村）
橋損：１４件（朝倉市８※、東峰村１、添田町５）
【河 川 被 害 ３９件】
溢水：２件（嘉麻市１、添田町１）、決壊：５件（添田町）
施設・設備損壊：３件（行橋市１、嘉麻市１、広川町１）
内水氾濫：２９件（朝倉市※）
【土 砂 災 害 １１件】
がけ崩れ：３件（宗像市１、糸島市１、苅田町１）
８件（朝倉市※）
（※朝倉市の情報は朝倉市ホームページの情報）
＝2017/07/07 西日本新聞＝