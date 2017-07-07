死傷者、行方不明など２４人 福岡県の豪雨被害まとめ（正午現在）
福岡県が７日正午現在でまとめた豪雨被害状況は次のとおり。
【人的被害 ２４件】
●死者：４名（朝倉市）
●重傷：２名（東峰村）
●軽傷：４名（久留米市３、朝倉市１）、
●行方不明：５名（朝倉市２、東峰村３）
●連絡が取れない方：９名（朝倉市）
【家屋被害 ２０１件】
●住家
全壊：８件（北九州市１、朝倉市１、東峰村５、添田町１）
半壊：７件（東峰村６、添田町１）
一部損壊：１９件（北九州市５、朝倉市１、東峰村１３）
床上：４９件（北九州市２７、久留米市１、朝倉市１０、芦屋町１、水巻町１、東峰村６、添田町３）
床下：１１３件（北九州市２、柳川市６、八女市３、行橋市１、中間市３、朝倉市２３、東峰村８、添田町６６、苅田町１、）
●非住家
その他：５件（朝倉市１、東峰村１、添田町３）
【道路被害 １００件】
損壊：１４件（宗像市４、糸島市１、東峰村４、添田町５）
埋没：１１件（中間市１、嘉麻市５、東峰村５）
冠水：７５件（中間市８、朝倉市３５※、芦屋町２０、水巻町３、遠賀町１、苅田町７、みやこ町１）
【橋梁被害 １７件】
橋流：３件（東峰村）
橋損：１４件（朝倉市８※、東峰村１、添田町５）
【河川被害 ３９件】
溢水：２件（嘉麻市１、添田町１）
決壊：５件（添田町）
施設・設備損壊：３件（行橋市１、嘉麻市１、広川町１）
内水氾濫：２９件（朝倉市※）
【土砂災害 １２件】
がけ崩れ：４件（宗像市１、糸島市２、苅田町１）
分類未確認：８件（朝倉市※）
※ 朝倉市の情報は朝倉市ホームページの情報。
＝2017/07/07 西日本新聞＝