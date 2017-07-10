死者１８人 不明・連絡取れず２７人 九州豪雨被害（福岡県内：午前９時現在）
福岡県は１０日、午前９時現在の九州豪雨の福岡県内被害状況をまとめた。
【人的被害５５件】
●死者：１８名（朝倉市１５、東峰村３）
●重傷：２名（東峰村）
●軽傷：８名（久留米市３、朝倉市５）
●行方不明：１名（東峰村）
●連絡が取れない者：２６名（朝倉市２５、うきは市１）
【家屋被害 ２３６件】
○住家
★全壊：７件（朝倉市１、東峰村５、添田町１）
★半壊：７件（東峰村６、添田町１）
★一部損壊：２６件（北九州市１１、朝倉市２、東峰村１３）
★床上：３２件（北九州市１、久留米市１、嘉麻市１、朝倉市１５、芦屋町２、水巻町１、東峰村８、添田町３）
★床下：１５８件（北九州市３５、柳川市６、八女市３、行橋市１、中間市３、嘉麻市２、朝倉市２８、芦屋町２、東峰村８、添田町６６、苅田町４）
○非住家
★その他：６件（朝倉市２、東峰村１、添田町３）
【道路被害 ９０件】
★損壊：２０件（北九州市６、宗像市４、糸島市１、東峰村４、添田町５）
★埋没：２３件（中間市１、嘉麻市１７、東峰村５）
★冠水：４７件（朝倉市４７※）
【橋梁被害 １８件】
★橋流：３件（東峰村）
★橋損：１５件（朝倉市９※、東峰村１、添田町５）
【河川被害 ５２件】
★溢水：２件（嘉麻市１、添田町１）、決壊：５件（添田町）
★施設・設備損壊：１１件（行橋市１、嘉麻市９、広川町１）
★内水氾濫：３４件（朝倉市※）
【土砂災害 １１５件】
★がけ崩れ：１０４件（北九州市９９、宗像市１、糸島市２、香春町１、苅田町１）
★１１件（朝倉市※）
※ 朝倉市の情報は朝倉市ホームページの情報。
＝2017/07/10 西日本新聞＝