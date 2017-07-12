不明者２２人 孤立状態は解消 福岡県の豪雨被害（１１日午後６時現在）
【人的被害 ５４件】
●死者：２２名（朝倉市１９、東峰村３）
●重傷：２名（東峰村）
●軽傷：８名（久留米市３、朝倉市５）
●行方不明：１名（東峰村）
●連絡が取れない方：２１名（朝倉市２０、うきは市１）
【家屋被害 ３４５件】
●住家
★全壊：８４件（朝倉市７２、東峰村１１、添田町１）
★半壊：２０件（北九州市１、朝倉市１、東峰村１７、添田町１）
★一部損壊：３９件（北九州市１３、朝倉市２、東峰村２３、添田町１）
★床上：３９件（北九州市３、久留米市１、嘉麻市１、朝倉市１５、芦屋町２、水巻町１、東峰村８、添田町８）
★床下：１５６件（北九州市３６、柳川市６、八女市３、行橋市１、中間市３、嘉麻市２、朝倉市２８、芦屋町２、東峰村８、大刀洗町２、添田町６１、苅田町４）
●非住家
その他：７件（朝倉市２、東峰村１、添田町４）
【道路被害 １９８件】
●損壊：２７件（北九州市６、宗像市４、糸島市１、東峰村４、添田町１２）
●埋没：２３件（中間市１、嘉麻市１７、東峰村５）
●１４８件（朝倉市）※確認中
【避難状況】
●「避難勧告」によるもの：朝倉市：５０８世帯９５６名
●自主避難：東峰村：１５０名（世帯数確認中）、北九州市：２世帯４名
【孤立状態】
すべて解消した。
＝2017/07/12 西日本新聞＝