家屋被害３５５件に ８７件は全壊 福岡県内の九州豪雨被害
福岡県が１２日午後６時現在でまとめた、九州豪雨による福岡県内の家屋などの被害状況は、以下のとおり。
【家屋被害 ３５５件】
●全壊：８７件（朝倉市７２、東峰村１４、添田町１）
●半壊：２２件（北九州市１、朝倉市１、東峰村１９、添田町１）
●一部損壊：３０件（北九州市１４、筑後市１、朝倉市２、東峰村１２、添田町１）
●床上：４８件（北九州市４、久留米市１、嘉麻市１、朝倉市１５、芦屋町２、水巻町１、東峰村１６、添田町８）
●床下：１６０件（北九州市３６、柳川市６、八女市３、行橋市１、中間市３、嘉麻市２、朝倉市２８、芦屋町２、東峰村１２、大刀洗町２、添田町６１、苅田町４）
●非住家その他：８件（筑後市１、朝倉市２、東峰村１、添田町４）
【道路被害 ２０７件】
●損壊：２７件（北九州市６、宗像市４、糸島市１、東峰村４、添田町１２）
●埋没：２３件（中間市１、嘉麻市１７、東峰村５）
※別途１５７件（朝倉市）※確認中
【橋梁被害 ２３件】
●橋流：４件（東峰村３、添田町１）
●橋損：５件（東峰村１、添田町４）
※別途１４件（朝倉市）※確認中
【河川被害 ８２件】
●溢水：２件（嘉麻市１、添田町１）、決壊：５件（添田町）
●施設・設備損壊：１２件（行橋市１、嘉麻市９、糸島市１、広川町１）
※別途６３件（朝倉市）※確認中
【土砂災害 １５０件】
●がけ崩れ：１１２件（北九州市１０３、宗像市１、糸島市３、岡垣町３、香春町１、苅田町１）
※別途３８件（朝倉市）※確認中
＝2017/07/13 西日本新聞＝