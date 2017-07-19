熊本市西区で震度３　福岡、佐賀、長崎、大分県でも震度２～１

１９日午前４時２５分ごろ、熊本市西区で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は有明海（北緯３２．８度、東経１３０．６度）で、震源の深さは約１０ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は３．５と推定される。

各地の震度は次の通り（自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報）。

【熊本県】

震度３ 熊本西区春日

震度２ 玉名市横島町＊ 玉名市天水町＊ 山鹿市菊鹿町＊ 山鹿市鹿央町＊ 宇土市新小路町 嘉島町上島＊ 宇城市松橋町 和水町江田＊ 熊本中央区大江＊ 熊本南区富合町＊ 熊本北区植木町＊

震度１ 八代市平山新町 八代市松江城町＊ 八代市鏡町＊ 八代市坂本町＊ 荒尾市宮内出目＊ 玉名市築地 玉名市中尾＊ 玉名市岱明町＊ 山鹿市老人福祉センター＊ 山鹿市鹿本町＊ 山鹿市鹿北町＊ 菊池市七城町＊ 菊池市隈府＊ 菊池市泗水町＊ 菊池市旭志＊ 玉東町木葉＊ 南関町関町＊ 長洲町長洲＊ 大津町引水＊ 菊陽町久保田＊ 益城町木山 熊本美里町永富＊ 宇城市三角町＊ 宇城市不知火町＊ 宇城市豊野町＊ 山都町下馬尾＊ 氷川町島地＊ 氷川町宮原＊ 合志市竹迫＊ 合志市御代志＊ 和水町板楠 熊本東区佐土原＊ 熊本南区城南町＊ 上天草市大矢野町 上天草市松島町＊

【福岡県】

震度２ みやま市高田町＊

震度１ 大牟田市昭和町＊ 久留米市津福本町 久留米市城島町＊ 久留米市三潴町＊ 柳川市大和町＊ 柳川市三橋町＊ 八女市吉田＊ 八女市矢部村＊ 筑後市山ノ井＊ 大川市酒見＊ 福岡広川町新代＊

【佐賀県】

震度１ 佐賀市駅前中央 佐賀市川副＊ みやき町中原＊ 嬉野市塩田＊ 嬉野市下宿乙＊

【長崎県】

震度１ 島原市有明町＊ 雲仙市国見町 雲仙市小浜町雲仙 南島原市口之津町＊ 南島原市深江町＊

【大分県】

震度１ 日田市前津江町＊

＝2017/07/19 西日本新聞＝