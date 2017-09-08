震度４は熊本市西区　福岡県柳川市でも震度２

気象庁によると、８日午後２時２０分ごろ発生した、熊本県熊本地方（北緯32.7度、東経130.7度）を震源とする地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。

各地の、震度２以上の地域は次の通り。自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報。

■震度４＝熊本西区

■震度３＝宇土市新小路町 益城町木山 宇城市松橋町 宇城市不知火町＊ 熊本中央区大江＊ 熊本北区植木町＊

■震度２＝

【熊本県】

八代市千丁町＊ 八代市鏡町＊ 玉名市岱明町＊ 玉名市横島町＊ 玉名市天水町＊ 山鹿市菊鹿町＊ 山鹿市鹿本町＊ 山鹿市鹿央町＊ 菊池市隈府＊ 菊池市泗水町＊ 菊池市旭志＊ 玉東町木葉＊ 大津町引水＊ 菊陽町久保田＊ 西原村小森＊ 嘉島町上島＊ 甲佐町豊内＊ 熊本美里町永富＊ 熊本美里町馬場＊ 宇城市三角町＊ 宇城市小川町＊ 宇城市豊野町＊ 山都町下馬尾＊ 氷川町島地＊ 氷川町宮原＊ 合志市竹迫＊ 合志市御代志＊ 和水町江田＊ 熊本東区佐土原＊ 熊本南区城南町＊ 熊本南区富合町＊ 上天草市大矢野町

【福岡県】 柳川市三橋町＊

【大分県】 日田市中津江村栃野＊

【宮崎県】 西都市上の宮＊

＝2017/09/08 西日本新聞＝