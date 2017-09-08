震度４は熊本市西区　福岡県柳川市でも震度２

　気象庁によると、８日午後２時２０分ごろ発生した、熊本県熊本地方（北緯32.7度、東経130.7度）を震源とする地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。

　各地の、震度２以上の地域は次の通り。自治体表記は気象庁準拠。＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報。

■震度４＝熊本西区
■震度３＝宇土市新小路町　益城町木山　宇城市松橋町　宇城市不知火町＊　熊本中央区大江＊　熊本北区植木町＊
■震度２＝
【熊本県】
八代市千丁町＊　八代市鏡町＊　玉名市岱明町＊　玉名市横島町＊　玉名市天水町＊　山鹿市菊鹿町＊　山鹿市鹿本町＊　山鹿市鹿央町＊　菊池市隈府＊　菊池市泗水町＊　菊池市旭志＊　玉東町木葉＊　大津町引水＊　菊陽町久保田＊　西原村小森＊　嘉島町上島＊　甲佐町豊内＊　熊本美里町永富＊　熊本美里町馬場＊　宇城市三角町＊　宇城市小川町＊　宇城市豊野町＊　山都町下馬尾＊　氷川町島地＊　氷川町宮原＊　合志市竹迫＊　合志市御代志＊　和水町江田＊　熊本東区佐土原＊　熊本南区城南町＊　熊本南区富合町＊　上天草市大矢野町
【福岡県】　柳川市三橋町＊
【大分県】　日田市中津江村栃野＊
【宮崎県】　西都市上の宮＊

＝2017/09/08 西日本新聞＝

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