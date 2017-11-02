桜島昭和火口、南岳山頂火口から約２キロ以内は噴石、火砕流に警戒を 気象庁発表
気象庁は２日、桜島＝火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が継続＝について、昭和火口および南岳山頂火口から概ね２キロの範囲では、噴火に伴う、弾道を描いて飛散する大噴石および火砕流に警戒するよう呼びかけた。
気象庁によると、南岳山頂火口で１０月３１日午後０時２１分に噴火が発生。噴煙は火口縁上１０００メートルに達した。噴煙が火口縁上１０００メートルを越えたのは５月１７日以来。
昭和火口では噴火は観測されていないが、姶良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部へのマグマ供給は継続しており、今後も噴火活動が継続する可能性があるという。
＝2017/11/02 西日本新聞＝
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