桜島、２度の爆発的噴火 火口から２キロは警戒を 気象庁
気象庁は１５日午後４時、桜島＝火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が継続＝に関する解説情報を出した。
１２日から１５日午後３時まで間、南岳山頂火口では、噴火が３回発生。うち２回が爆発的噴火だった。噴煙は最高で火口縁上１５００メートルまで上がった。弾道を描いて飛散する大きな噴石が、最大で９合目（南岳山頂火口より３００メートルから５００メートル）まで達した。
姶良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部へのマグマ供給が継続しており、今後も噴火活動が継続する可能性がある。昭和火口、および南岳山頂火口からおおむね２キロの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石、および火砕流に警戒が必要。
＝2018/01/15 西日本新聞＝
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