桜島南岳山頂火口で８回噴火　火口から２キロまで噴石、火砕流に警戒を　気象庁

気象庁は１９日午後４時、桜島＝火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が継続＝の、１５日から１９日午後３時までの活動状況を発表した。

桜島は活発な噴火活動が続いている。南岳山頂火口では噴火が８回発生。このうち２回が爆発的噴火だった。噴煙は、最高で火口縁上２５００メートルまで上昇。弾道を描いて飛散する大きな噴石が、最大で９合目（南岳山頂火口より３００メートルから５００メートル）まで達した。

気象庁は、姶良カルデラ（鹿児島湾奥部）の地下深部へのマグマ供給が継続しており、今後も噴火活動が継続する可能性があると判断。昭和火口、および南岳山頂火口から概ね２キロの範囲では、噴火に伴う、弾道を描いて飛散する大きな噴石、および火砕流に警戒するよう、呼びかけている。

＝2018/01/19 西日本新聞＝