桜島南岳山頂火口で、ごく小規模な噴火が発生
気象庁は９日午後４時、桜島＝火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が継続＝に関する解説情報を出した。
南岳山頂火口では、７日から９日に、ごく小規模な噴火が発生した。また、同火口では、８日から９日にかけて、高感度の監視カメラで火映を観測した。昭和火口では、噴火は観測されていない。
昭和火口及び南岳山頂火口から１ｋｍを超えて飛散する大きな噴石や、小規模な火砕流を伴う爆発的噴火が、引き続き発生するおそれがあるという。
＝2018/02/09 西日本新聞＝
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