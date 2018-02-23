桜島、大噴石や小規模な火砕流伴う爆発的噴火発生の可能性　気象庁

気象庁は２３日午後４時、桜島＝火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が継続＝の、１９日から２３日午後３時までの活動状況を発表。南岳山頂火口で１９日午前８時２０分に爆発的噴火が発生、噴煙は火口縁上１５００メートルに達し、雲に入った。昭和火口、及び南岳山頂火口から、１キロを超えて飛散する大きな噴石や、小規模な火砕流を伴う爆発的噴火が、引き続き発生するおそれがある。

＝2018/02/23 西日本新聞＝