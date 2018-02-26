桜島昭和火口と南岳山頂火口 爆発的噴火が引き続き発生のおそれ 気象庁
気象庁は２６日午後４時、桜島＝火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が継続＝について、２３日から２６日午後３時までの活動状況を踏まえ、昭和火口及び南岳山頂火口から、１キロを超えて飛散する大きな噴石や、小規模な火砕流を伴う爆発的噴火が引き続き発生するおそれがあると発表。注意を呼びかけている。
＝2018/02/26 西日本新聞＝
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