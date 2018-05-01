「屋根裏に潜伏」と供述　刑務所施設脱走の容疑者

　愛媛県今治市の刑務所施設から脱走し、広島市で逮捕された容疑者が、広島県尾道市の向島にある別荘の屋根裏に潜伏したとの趣旨の供述をしていることが１日、捜査関係者への取材で分かった。

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