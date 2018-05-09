伊方原発で冷却水漏えい、環境への影響なし

　愛媛県と四国電力は９日、停止中の伊方原発３号機（同県伊方町）の放射線管理区域内で、１次冷却水が漏れるトラブルがあったと明らかにした。周囲の環境への影響はないとしている。

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