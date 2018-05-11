麻生氏発言「いろいろ問題あった」と菅官房長官

　菅義偉官房長官は１１日の記者会見で、麻生太郎財務相が前財務事務次官のセクハラ問題を巡り、女性記者にはめられた可能性が否定できないと答弁し、その後撤回したことについて「いろいろ問題があった」と述べた。

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