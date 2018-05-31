韓国・釜山の徴用工像強制撤去完了

　【釜山共同】韓国の市民団体が日本に徴用された労働者の像を南部釜山の日本総領事館前に設置しようとしている問題で、地元自治体の釜山市東区による強制撤去が３１日、完了した。

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