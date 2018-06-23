ＪＲ指宿枕崎線、指宿―枕崎間は運転再開

　土砂崩れにより運転を見合わせていたＪＲ指宿枕崎線の指宿―枕崎間は午後７時３１分に点検を終え、運転を再開した。喜入―指宿間は線路内に土砂が流入しているため、運転を見合わせている。


＝2018/06/23 西日本新聞＝

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