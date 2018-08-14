韓国大統領が慰安婦記念日の式典出席

　【ソウル共同】旧日本軍の従軍慰安婦問題を巡り、韓国政府は１４日、被害の記憶を国内外に伝える記念日の式典を同国中部の天安にある国立墓地で開き、文在寅大統領が出席した。

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