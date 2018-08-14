韓国大統領が慰安婦記念日の式典出席

<p>\u3000\u3010\u30bd\u30a6\u30eb\u5171\u540c\u3011\u65e7\u65e5\u672c\u8ecd\u306e\u5f93\u8ecd\u6170\u5b89\u5a66\u554f\u984c\u3092\u5de1\u308a\u3001\u97d3\u56fd\u653f\u5e9c\u306f\uff11\uff14\u65e5\u3001\u88ab\u5bb3\u306e\u8a18\u61b6\u3092\u56fd\u5185\u5916\u306b\u4f1d\u3048\u308b\u8a18\u5ff5\u65e5\u306e\u5f0f\u5178\u3092\u540c\u56fd\u4e2d\u90e8\u306e\u5929\u5b89\u306b\u3042\u308b\u56fd\u7acb\u5893\u5730\u3067\u958b\u304d\u3001\u6587\u5728\u5bc5\u5927\u7d71\u9818\u304c\u51fa\u5e2d\u3057\u305f\u3002<\/p>